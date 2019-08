Stiri pe aceeasi tema

- La inițiativa primarului Catalin Cherecheș și anul acesta elevii din clasele pregatitoare vor primi rechizite școlare și ghiozdane din partea Administrației Publice Locale. Acțiunea “Primul meu ghiozdan” a demarat in 2015, iar de atunci la fiecare inceput de an școlar peste 1200 de copii din clasa pregatitoare…

- Primarul din Baia Mare a ajuns miercuri, la Spitalul Judetean de Urgenta din municipiu. Din primele informatii, Catalin Chereches ar urma sa fie operat joi pentru o problema medicala mai veche. Dupa ce a incercat sa afle informnatii despre vizita la spital a primarului, jurnalistul „Adevarul“ a fost…

- Catalin Cherecheș, primarul orașului Baia Mare, a fost dus de urgența la spital miercuri dupa-amiaza. Edilul a acuzat dureri puternice in timpul unei ședințe. Primarului din Baia Mare i s-a facut rau in ...

- Numarul de elevi corigenți/repetenți din clasa a VIII-a a crescut intr-un singur an cu 70%, arata un studiu recent al Asociației Human Catalyst. de Florinela IosipDaca in 2017 aproximativ 13.000 de copii n-au promovat clasa a VIII-a, in anul 2018 numarul lor a crescut cu peste 9.000. Asta inseamna ca…

- Practic, numarul claselor de profesionala se va dubla in anul școlar 2019-2020. In acest an școlar, care a ajuns la ultima zi efectiva in care copiii au, de obicei, serbare, sunt 28 de clase pentru invațamantul profesional, iar in anul școlar 2019-2020 vor fi 54. In anul școlar 2019-2020 vor…

- In fiecare miercuri de la ora 15.00, la Filiala „Traian” a Bibliotecii Judetene „Petre Dulfu”, vor avea loc consultații gratuite, coordonate de prof. Gabriela Vanca si Elena Hendre, de la Colegiul National „Gheorghe Sincai”, ce vizeaza tematica examenului de bacalaureat la limba si literatura romana…

- In celebrul dosar care il vizeaza pe primarul din Baia Mare, Catalin Cherecheș, judecat la Tribunalul Cluj, pentru fapte de corupție, un nou judecator a dispus reaudierea tuturor martorilor. Decizia vine dupa ce judecatorul inițial s-a imbolnavit de o boala incurabila. Inițial, magistratul care a judecat…

- La inițiativa primarului Catalin Cherecheș, operatorul S.C. URBIS S.A. va relua vanzarea de abonamente de calatorie catre cetațenii din Orașul Tauții Magherauș și a Comunelor Groși, Dumbravița și Sacalașeni. La inițiativa primarului Municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, președintele Zonei Metropolitane…