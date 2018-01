La ce ne ajută vitamina D şi calciul? Persoanele virstnice care isi administreaza vitamina D si calciu nu prezinta un risc mai mic de fracturi in comparatie cu semenii lor care nu iau astfel de suplimente, conform unui studiu recent, citat de Reuters. Oamenii de stiinta au analizat date prelevate din 33 de studii clinice realizate anterior cuprinzind in total peste 51.000 de subiecti de 50 de ani sau peste aceasta virsta care traiau Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian Bashar al-Assad, in mesajul de Anul Nou, ca Rusia va continua sa sustina Siria in incercarea de a-si apara suveranitatea, a anuntat Kremlinul, informeaza Reuters, potrivit news.ro."Rusia va continua sa ajute Siria pentru protejarea…

- Oamenii de stiinta au analizat date prelevate din 33 de studii clinice realizate anterior cuprinzand in total peste 51.000 de subiecti de 50 de ani sau peste aceasta varsta care traiau in comunitati, nu in camine de batrani sau in alte institutii de ingrijire. Cercetatorii au descoperit ca nu exista…

- Persoanele varstnice care isi administreaza vitamina D si calciu nu prezinta un risc mai mic de fracturi in comparatie cu semenii lor care nu iau astfel de suplimente, conform unui studiu recent, citat de Reuters. Oamenii de stiinta au analizat date prelevate din 33 de studii clinice realizate…

- Aproximativ 200 de persoane fara adapost au fost invitate la o masa de Craciun de mai multe asociații. Gara Euston a fost transformata in adapost pentru o zi, pentru ca oamenii sa nu iși petreaca sarbatorile pe strazi, relateaza The Independent. Ziua de Craciun nu a fost una obișnuita la gara Euston…

- Iata o colectie de sfaturi despre sanatate la care s-a ajuns dupa mai multe cercetari de specialitate. Urmeaza-le si tu in 2018! Sfaturi despre sanatate #1: Recita poezii Cercetatorii elvetieni au demonstrat ca persoanele care recita poezii cate o jumatate de ora in fiecare zi isi reduc…

- Oamenii de stiinta de la Center for Genomic Medicine de la Universitatea Kyoto din Japonia au rugat 1400 de persoane cu varsta medie de 67 de ani sa stea intr-un picior si sa-si tina ochii deschisi timp de 60 de secunde. Toata lumea a incercat de doua ori. Cele mai bune rezultate au fost folosite…

- Satul Limba este amplasat pe malul Muresului la cativa kilometri de Alba Iulia Un sat din Alba cu 150 de suflete a ajuns un exemplu despre modul in care o mica comunitate se gospodareste singura. Satenii au format o asociatie cu ajutorul careia organizeaza evenimentele de suflet ale localitatii, ii…

- Oamenii sunt dornici sa afle stiri despre pericolele schimbarilor climatice, dar expertii ii indeparteaza cu limbajul lor plictisitor si tehnic, a declarat marti un expert pe probleme de mediu al Natiunilor Unite, informeaza Reuters. Erik Solheim, director executiv in cadrul programului…

- Un atac cu bomba la o biserica metodista din Pakistan a ucis cel puțin opt oameni. Cateva zeci de persoane sunt ranite. Oamenii inarmați, purtand veste explozobile, au incercat sa intre in biserica. Daca nu ar fi fost opriți la intrare, cei doi atacatori ar fi putut provoca moartea a sute de oameni,…

- Membrii Centrului Interfaith pentru Responsabilitatea Corporatista (ICGR) cer companiilor americane de alimentatie McDonald’s Corp, Denny’s Corp si Sanderson Farms Inc sa nu mai cumpere sau sa produca carne crescuta cu antibiotice, relateaza Reuters. „Membri ICGR au depus…

- Tehnologia nu a schimbat doar modul in care traim noi ca adulți, ci și pe cel al copiilor noștri. Ce s-a intamplat cu activitațile in aer liber cu care am crescut? Copiii nu participa astazi la ele. In schimb, aceștia se distreaza jucand jocuri video pe smartphone-uri, iPad-uri etc.. Desigur, exista…

- Persoanele pe care nu le vedeți, dar BLOCHEAZA proiecte Intrebat daca se intampla ca-n Guvern, unde se schimba oamenii din fața, cei pe care-i vedem, dar nu și aparatul greoi din spate, Tudor-Tim Ionescu a raspuns: ”In anumite cazuri, da. In anumite cazuri, absolut. Sunt persoane pe care…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, aflat duminica la Paris, a afirmat ca nu ia ''lecții de moralitate'' de la președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, dupa ce liderul de la Ankara a criticat Israelul in weekend, relateaza Reuters și AFP. ''Domnul Erdogan a atacat Israelul. Nu obișnuiesc…

- In avanpremiera lansarii in cinematografe a celei mai recente pelicule din seria ”Star Wars”, ”The Last Jedi”, sociologii au dat publicitații un sondaj care arata ca un procent de 47% din cele peste 26.000 de persoane chestionate cred ”in existența unor civilizații extraterestre inteligente in univers”.La…

- Prima țara din lume care va oferi mancare și haine persoanelor fara adapost 24 de ore din 24 este Marea Britanie. O asociație de caritate britanica, Action Hunger, va alimenta acest ditribuitor de hrana și mancare pentru oamenii strazii. Toata hrana de care vor beneficia oamenii fara adapost va fi donata…

- Piperul Cayenne sau piperul rosu este un condiment foarte iute, asemanator la culoare cu boiaua. Se face din coaja si din semintele ardeiului iute de Cayenne, uscate si macinate. Numele sau vine de la un oras sud-american, care este capitala Guianei Franceze, scrie doctorulzilei.ro Este…

- In perioada 21 noiembrie 2017 – 5 ianuarie 2018, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase cu sprijinul polițiștilor Serviciului de Ordine Publica din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor desfașoara acțiuni pe raza intregului județ, pentru prevenirea…

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri, un barbat acuzat de comiterea unui furt în data de 21 noiembrie.Conform IPJ Cluj, cel în cauza, un barbat de 36 de ani, din Cluj-Napoca, profitând de aglomerația din stația pentru mijloace de transport în comun „Regionala…

- Samsung a anunțat astazi lansarea la nivel global a aplicației SeeColors pentru QLED TV, in urma succesului inregistrat de aplicație in Romania, Bulgaria și Ungaria. Incepand din 27 noiembrie 2017, aplicația va fi disponibila in toata lumea, fiind compatibila cu toata gama televizoarelor QLED. Aplicația…

- Procurorii au inițiat doua dosare penale în cazul incidentului care s-a produs ieri la mina de extragere a calcarului din satul Pașcani, raionul Criuleni, în urma caruia au decedat trei muncitori. Totodata, în acest caz, a fost reținut unul dintre angajații minei, care este responsabil…

- Oamenii de stiinta au indicat principalele produse care contribuie la un somn sanatos. Specialistii recomanda produse cu un continut ridicat de magneziu si de triptofan – file de curcan, banane, migdale, fulgi de ovaz. Pentru un somn bun, nu sunt recomandate mancarurile picante si grase, nici cafeaua…

- Persoanele care vor sa slabeasca cu ajutorul unei diete ar trebui sa mearga la un medic nutritionist, care le poate prescrie un regim personalizat. Analizele de sange sunt foarte importante pentru a stabili exact starea de sanatate a pacientului.

- Ce spune Cabral despre Carmen Tanase. Cei doi au fost colegi de platou, iar prezentatorul de la Pro tv marturisește ca a invațat multe de la una dintre cele mai iubite actrițe din Romania. Cabral a povestit pe blogul personal, cum a decurs prima intalnire cu actrița Carmen Tanase și cat de mult a contat…

- Mii de zimbabweeni au iesit sambata dimineata pe strazile din Harare pentru a-si arata sprijinul fata de preluarea puterii de catre armata, masura survenita in aceasta saptamana, si pentru a-i cere presedintelui Robert Mugabe sa renunte oficial la putere, transmit Reuters si dpa, potrivit Agerpres.…

- Cutremurul s-a produs la ora locala 06.34 (00.34, ora Romaniei), la adancimea de 10 kilometri. Epicentrul a fost la 21 de kilometri est nord-est de satul Lunang, din Regiunea autonoma chineza Tibet, si la 185 de kilometri nord de orasul Along din India. Deocamdata nu exista informatii…

- Polițiștii din Capitala sunt în cautarea unui individ care a jefuit o femeie de 44 de ani. Acesta fost surprins de camerele de supraveghere instalate într-un magazin din sectorul Ciocana în timp ce fura portofelul femeii în care se aflau 2240 de lei. Persoanele care…

- Oamenii de știința au descoperit in ultimii 10 ani mai multe lucruri despre creier decat in toate perioadele de timp combinate, oferind informații utile pentru imbunatațirea memoriei și creșterea puterii mentale.

- Clienți înșelați la stațiile PECO. Oamenii legii au documentat activitatea unui grup de persoane suspectate de înșelare a clienților, escrocherie și evaziune fiscala. Potrivit poliției, timp de cinci luni suspecții au utilizat o schema frauduloasa de dobândire a bunurilor…

- Oamenii de știința susțin ca plantele de interior au beneficii importante pentru sanatate, iar unele dintre acestea te ajuta sa previi unele afecțiuni, daca sunt așezate in dormitor. Prezența plantelor in dormitor reduce stresul, anxietatea și ajuta la eliminarea toxinelor din aer. Cercetatorii de la…

- Legea urmarește sa faca procesul de privatizare mai transparent și mai rapid pentru investitori. Ea obliga, de exemplu, sa invite consultanți internaționali prin intermediul unui proces de licitație pentru a ajuta la pregatirea vanzarilor firmelor mai mari. Votul de joi aduce Ucraina cu un…

- Președintele american Donald Trump i-a acuzat pe unii dintre zecii de prinți, miniștri și oameni de afaceri arestați pentru corupție in Arabia Saudita ca au ''muls'' țara, oferind astfel un sprijin semnificativ regelui Salman și prințului moștenitor Mohammed ben Salman dupa aceasta campanie fara…

- Peste 200 de persoane ar fi murit in urma prabusirii unui tunel in Coreea de Nord, in muntele unde a fost efectuat cel mai recent test nuclear subteran al Phenianului, informeaza site-ul postului japonez de televiziune Ashai, care citeaza surse anonime familiare cu situatia. Aproximativ o suta de…

- Aproximativ 200 de oameni și-au pierdut viața in Coreea de Nord, dupa ce un tunel al instalației de teste nucleare Punggye-ri s-a prabușit. Incidentul s-a produs in jurul datei de zece septembrie, relateaza Reuters, care citeaza postul japonez de televiziune Asahi. Aproximativ 100 de muncitori ai instalației…

- Se stie ca vitamina D joaca un rol benefic in stimularea sanatatii oaselor si a creierului, insa noi dovezi stiintifice sugereaza ca aceasta ofera protectie suplimentara intregului organism impotriva instalarii racelilor de sezon si a gripei, potrivit unei revizuiri stiintifice a 25 de studii realizate…

- Interviu cu Victor Ianovschi, psiholog la Centrul Republican de Narcologie. Cristina Bumbu-Danuța, pentru Sputnik Moldova De ce multor oameni le este frica sa vina la Dispensarul Republican de Narcologie? Deoarece cetațenii au impresia ca acesta este o instituție al carei prag…

- vezi prezentarea Vara este mai aproape decat crezi, la cateva ore de zbor de Romania. Iata cinci destinatii calde in care sa sfidezi frigul de toamna si sa ai o vacanta la plaja cu doar cateva sute de euro. 21 21 0 21 0 0 Sursa foto: Graficam Ahmed Saeed/Shutterstock.com Prezentarea…

- Renunțarea la un viciu pe care l-ai avut o lunga perioada de timp nu este un lucru tocmai imposibil, însa nici ușor de realizat. Cercetatorii sunt de parere ca daca introduci în alimentația ta câteva alimente, poți renunța mai repede la dorința de a fuma. 1. Bananele…

- In loc sa ajute persoanele sa scape de consumul de droguri, un angajat al unei organizații neguvernamentare le vindea acestora stupefiante. Ofițerii SPIA al MAI in comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale anunța ca au anihilat activitatea unui grup criminal…

- In loc sa ajute persoanele sa scape de consumul de droguri, un angajat al unei organizații neguvernamentare le vindea acestora stupefiante. Ofițerii SPIA al MAI in comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale anunța ca au anihilat activitatea unui grup criminal…

- Vi s-a intamplat vreodata sa traversati un pod aflat la o mare inaltime si sa simtiti deodata un impuls de a sari, desi nu aveti dorinta de a va sinucide? Acum, acest sentiment a primit o denumire din partea oamenilor de stiinta. Intr-un studiu publicat luna trecuta in Journal of Affective…

- Primele cercetari care au plasat-o pe locul intai in top au fost facute in 2007, atunci cand expertii au comparat peste 276 alimente naturale, pentru a pune in evidenta proprietatile lor antioxidante. Fructul de Aronia nu are un gust familiar pe care il putem accepta de prima data, este astringent…

- Un obicei vechi de sute de ani, tinut cu sfintenie de stramosii actualilor bolivieni, garanta recolte bogate: Festivalul Tinku. Traditia se pastreaza in regiunea Potosi, unde se organizeaza in fiecare an cate doua astfel de festivaluri: unul in februarie, in orasul Sacaca, iar al doilea in mai, la Macha.

- Un barbat in varsta de 54 de ani din Vladeni, Dambovița a fost dat disparut de familie dupa ce in dimineața zilei luni, 9 octombrie, a plecat de la domiciliu și nu s-a mai intors. Potrivit IPJ Dambovița, dispariția a fost semnalata marți 10 octombrie chiar de mama barbatului. Oamenii…

- Vitamina D. Oamenii de știința de la Harvard spun ca un nivel scazut de vitamina D crește riscul de infarct, accident vascular cerebral și nu mai puțin de 17 forme de cancer, potrivit doctorulzilei.ro. "Majoritatea oamenilor au slujbe care presupun sa stea de dimineața pana seara la birou,…

- In vara acestui an, multe hoteluri din Grecia si Spania au avut grad de ocupare de 100%, iar romanii care au asteptat ofertele last minute pentru a merge in vacanta nu au mai gasit locuri libere in unitatile de cazare dorite. "Daca in urma cu cinci ani doar 3-5% dintre turistii care plecau…

- Persoanele care sufera de obezitate severa și care sunt supuse unor intervenții chirurgicale pentru pierderea kilogramelor in plus ar putea avea un risc mai mic de a dezvolta cancer fața de situația in care nu ar trece prin astfel de operații, conform concluziilor unui studiu realizat recent in Statele…

- Cum îți petreci weekendurile de obicei? Daca nu știi exact ce activitați ar trebui sa desfașori în zilele tale libere, avem noi câteva idei pentru tine. Mai exact, iata ce fac oamenii de succes în weekenduri și cum te poți inspira și tu din rutina lor de sfârșit de…

- Peste 270 de persoane au fost arestate in Rusia, in urma protestelor care au avut loc la indemnul opozantului Aleksei Navalnii, chiar de ziua președintelui Vladimir Putin. Ziua a fost marcata de zeci de manifestații, care au avut loc in Extremul Orient pana la Marea Baltica, relateaza BBC News și Reuters.…