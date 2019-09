Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 66 de ani, Kristalina Georgieva a lucrat la Comisia Europeana si cel mai recent a ocupat functia de director general al Bancii Mondiale. Kristalina Georgieva a profitat de o recenta decizie a Consiliului director al FMI, care a aprobat eliminarea limitei de varsta pentru cei care candideaza…

- Fondul Monetar International a anuntat miercuri ca boardul sau executiv a propus eliminarea limitei de varsta pentru cei care ocupa postul de director general al institutiei financiare. Instituția financiară elimină, astfel, un ultim obstacol care stătea în calea…

- In prezent, regulile interne ale FMI cer ca directorul general sa aiba varsta sub 65 de ani in momentul preluarii postului si ca nu poate sa ocupe acelasi post dupa ce a implinit 70 de ani. Kristalina Georgieva, care anterior a ocupat postul de director general al Bancii Mondiale, a implinit 66 de…

- O mama a trait clipe de teroare intr-un aeroport din Statele Unite ale Americii, dupa ce și-a lasat copilul in varsta de doi ani nesupravegheat, pentru scurt timp, in timp ce se ocupa de check-in.

- O familie din Arad a fost implicata joi dupa amiaza, intr un tragic eveniment rutier care a avut loc pe o sosea din Statele Unite ale Americii, informeaza site ul american kspr.com. Astfel, trei surori in varsta de 6, 7, respective 8 ani, au murit intr un groaznic accident, in Statele Unite. Femeia,…

- Cu toate acestea, sursele citate de institutiile media NOS si Volkskrant sustin ca acest candidat este fostul ministru olandez de Finante, Jeroen Dijsselbloem. In varsta de 53 de ani, Jeroen Dijsselbloem a ocupat si postul de presedinte al Eurogroupului, grupul ministrilor de Finante din zona euro,…

- Iurie Leanca a fost viceprim-ministru pentru Integrare Europeana al Republicii Moldova. In perioada mai-octombrie 1989, Iurie Leanca a fost funcționar la Ambasada Uniunii Sovietice din București. Intre 1993-1997 a fost ministru-consilier al Ambasadei Republicii Moldova in Statele Unite ale Americii.…

- Bulgaria a refuzat postul de Înalt Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si va lupta pentru ca Mariya Gabriel, comisarul sau european, sa îsi mentine pozitia actuala. Acest lucru a fost clarificat de comentariul primului-ministru, Boiko Borisov, dupa reuniunea de 40 de ore a liderilor…