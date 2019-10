Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Uniunii Europene a confirmat, luni, numirea Laurei Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef european. Pentru ca fosta șefa a DNA sa iși preia atribuțiile mai e nevoie doar de votul plenului Parlamentului European. Consiliul UE anunța ca procurorul șef european va organiza activitatea…

- Informatia a fost confirmata joi pentru Agerpres de catre Iina Lietzen, ofiter de presa al PE. La 24 septembrie, echipele de negociere ale Parlamentului European si Consiliului UE au ajuns la un acord in privinta numirii Laurei Codruta Kovesi in fruntea noului Parchet European. Negocierile…

- Romania se afla pe locul 2, la egalitate cu Portugalia, in ceea ce priveste imaginea pozitiva fata de UE. Potrivit unui nou sondaj Eurobarometru publicat astazi, 5 august, numarul romanilor care au o imagine pozitiva despre UE este in crestere si peste media europeana (60%, fata de o medie UE de 44%).…

