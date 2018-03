KMG International, rezultate în 2017 "Anul 2017 reprezinta un punct cheie in evoluția Grupului, nu doar pentru rezultatele record atinse, ci și pentru ca am reușit sa consolidam și sa transformam activitațile Grupului la nivelul unui leader regional. Acum este momentul și suntem pregatiți pentru a trece la alt nivel, sa ne concentram pe dezvoltarea noastra in Romania și in bazinul Marii Negre, atat in zonele unde suntem deja prezenți, dar și sa ne uitam cu incredere la alte țari și la potențialul acestora de a face parte din strategia Grupului." declara Zhanat Tussupbekov, CEO al KMG International. KMGI a atins… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

