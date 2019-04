Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis ar fi refuzat discuția cu Viorica Dancila. Administrația Prezidențiala i-ar fi transmis premierului ca președintele va face un anunț asupra noilor miniștri propuși, informeaza surse Antena 3. ”De regula o remaniere se face pentru a face guvern ul mai bun, mai eficace. Prima impresia…

- Eugen Nicolicea, propus la justiție Eugen Nicolicea. Foto: Agerpres Premierul Viorica Dancila i-a transmis în aceasta seara președintelui Klaus Iohannis propunerile de numire a noilor miniștri la Justiție, Fonduri Europene și la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. Totodata,…

- Liviu Dragnea, liderul PSD, vine cu primele declarații dupa ce PSD a decis remanierea ministrului Justiției, Tudorel Toader, dar și inlocuirea miniștrilor Rovana Plumb și Natalia Intotero, care vor parasi Ministerul Fondurilor Europene și respectiv Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, pentru…

