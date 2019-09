Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, un mesaj in cadrul deschiderii Conferintei sefilor Statelor Majore ale Apararii, respectiv Statelor Majore Generale din tarile din Balcani, pe probleme de cooperare militara - CHODs Balcani, ocazie cu care a sustinut ca dialogul in acest cadru aduce valoare adaugata cooperarii regionale si ajuta la consolidarea stabilitatii si securitatii in Balcani.

In mesajul prezentat de catre Mihai Somordolea, consilier de stat, de la Departamentul Securitatii Nationale - secretarul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, se arata ca acest format de…