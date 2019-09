Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis va merge vineri, la ora 12.00, la Biroul Electoral Central, pentru a-si inregistra candidatura pentru al doilea mandat si va fi insotit de liderul PNL, Ludovic Orban, de membri ai echipei de campanie, ai conducerii filialei PNL Bucuresti, precum si de simpatizanti si sustinatori.…

- Pana acum si-au mai depus candidaturile candidatul PSD Viorica Dancila si cel al PMP Theodor Paleologu. Potrivit Hotararii de Guvern care stableste calendarul alegerilor prezidentiale din aceasta toamna, candidaturile pot fi depuse pana cel mai tarziu in 22 septembrie la ora 24.00. In 12 octombrie va…

- Viorica Dancila și-a depus astazi, la Biroul Electoral Central, candidatura la alegerile prezidențiale. Premierul Romaniei a fost așteptat de zeci de susținatori. ”Partidul vrea sa arate ca are forța, chiar daca a fost infrant pe 26 mai. Și are forța! E mult pana departe, asta insemnand Palatul…

- Liderul PSD Viorica Dancila va depune, joi la BEC, candidatura la alegerile prezidențiale, incepand cu ora 12.00, potrivit unor surse oficiale. Theodor Paleologu iși va depune tot joi candidatura, de la ora 17.00, a anunțat PMP, potrivit mediafax.Prezidențiabilii PNL și USR, Klaus Iohannis…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca realegerea presedintelui Klaus Iohannis pentru un nou mandat reprezinta "temelia pe care se poate cladi temeinic Romania". "Il sustinem pe presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, pentru un nou mandat la Cotroceni, pentru a garanta fiecarui roman…

- "Am urmarit discursul de ieri al dlui Klaus Iohannis la Consiliul National al PNL, for care de doi ani incoace nu se mai intruneste decat pentru presedinte. Echidistanta si neutralitate, ce sa zic. Nu am ce comenta despre ce a spus dl.presedinte, poate pentru ca nu a spus mai nimic. As comenta…

- Viorica Dancila, candidat PSD "Nu ca este versiunea care se ia cel mai mult in calcul, ci este singura care se va lua in calcul, astazi, la CEx. Va fi un vot care va tinde catre unanimitate, vreo doua voturi impotriva, cel mult, daca nu cumva si acolo se va merge pe consesns. In opinia mea,…

- Dezvaluire bomba pe scena politica autohtona. S-a aflat motivul real al revenirii Elenei Udrea în România. Fostul ministru al Turismului are un plan secret pe care vrea sa-l puna în aplicare. Aceasta și-ar pregati candidatura la alegerile prezidențiale de la finalul acestui an.…