Klaus Iohannis, discurs apropiat de Dragnea: Nu este moral ca o mare companie să îşi externalizeze profiturile "Nu este moral - si, cu siguranta, pentru multi este chiar foarte enervant - daca o mare companie incearca sa externalizeze profiturile. Dar, pe de alta parte, daca ne uitam la comportamentul statului, vorbind generic, in ultimii ani, ce sa creada conducerea unei companii? Daca de azi pe maine se schimba regula, daca de azi pe maine apare o masura de tipul ordonantei 114, daca de azi pe maine se schimba fundamental modul de impozitare sau felul in care care se percepe cotizatia unui angajat pentru contributia sociala. Este posibil ca liderii acelei companii sa considere ca, din pacate, Romania… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a criticat, marți, modificarile aduse in invațamant de miniștrii Educației care au ocupat funcțiile de cand PSD a preluat guvernarea. „Ministrii pe care PSD i-a perindat la Ministerul Educatiei nu au rezistat tentatiei paguboase de a face politici educationale dupa ureche,…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a susținut marți, 10 septembrie a.c., o alocuțiune in cadrul evenimentului „Future Skills & Future of Work”, organizat de Liga Studenților Romani din Strainatate.Va prezentam in continuare textul alocuțiunii: „Mulțumesc, domnule Președinte…

- "Ministrii pe care PSD i-a perindat la Ministerul Educatiei nu au rezistat tentatiei paguboase de a face politici educationale dupa ureche, cu mici modificari haotice aduse cel putin lunar actualului sistem. Pentru a construi un sistem de educatie performant avem nevoie de informatii de baza care…

- Klaus Iohannis a lansat un nou atac la adresa PSD și a liderilor social-democrați, intr-un discurs de la evenimentul „Future Skills & Future of Work", organizat de Liga Studenților Romani din Strainatate. "Miniștrii pe care PSD i-a perindat nu au rezistat tentației paguboase de a face…

- Klaus Iohannis a lansat un nou atac la adresa PSD și a liderilor social-democrați, intr-un discurs de la evenimentul „Future Skills & Future of Work”, organizat de Liga Studenților Romani din Strainatate.”Miniștrii pe care PSD i-a perindat nu au rezistat tentației paguboase de a face modificari…

- Nu știu alții cum sunt, dar mie mi se pare ușor și periculos exagerata veselia care intreține informația ca PSD și Dancila au pierdut totul și victoria opoziției e doar o chestiune de scurt timp. La fel cum veselia din sondaje de opinie care il plaseaza pe Iohannis mereu la mare distanța de urmatorul…

- Klaus Iohannis si-a deschis discursul facand trimitere la cazul Caracal, acuzand PSD ca este raspunzator de esecul interventiei pentru salvarea Alexandrei. "Ne revedem intr-un moment critic pentru Romania dar trebuie sa spunem lucrurilor pe nume. Pentru ca tot lantul de erori grave care s-au…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sâmbata, la Universitatea de Vara "Tusvanyos" de la Baile Tusnad, ca Viorica Dancila este "un politician serios" si ca, daca ar avea "un background, ar putea face foarte multe lucruri mai bune pentru tara", transmite Agerpres.…