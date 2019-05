Stiri pe aceeasi tema

- Acuzații grave in scandalul privind eliminarea limbii romane de la examenele de la Evaluarea Naționala și BAC pentru elevii maghiari. Liderul PMP, Eugen Tomac, susține ca la mijloc ar fi vorba de un troc intre liderul PSD, Liviu Dragnea, și cel al UDMR, Kelemen Hunor."Troc intre Liviu Dragnea…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a sustinut luni ca, in vederea pastrarii actualei majoritati parlamentare, ar putea exista ''un troc'' intre presedintele PSD, Liviu Dragnea, liderul UDMR, Kelemen Hunor, si premierul Ungariei, Viktor Orban, pentru eliminarea examenelor de limba romana…

- Liderul PSD Liviu Dragnea le transmite celor de la UDMR, care au anuntat ca nu vor da votul pe un nou Guvern, in cazul restructurarii Executivului, ca social-democratii au majoritate in cele doua Camere, si nu au nevoie de aceste voturi. Liviu Dragnea a comentat si un posibil blocaj din partea presedintelui…

- Kelemen Hunor a declarat, la RFI, ca UDMR nu va vota in Parlament schimbarea structurii Guvernului, plan prin care Liviu Dragnea incearca sa-l impuna pe Egen Nicolicea la Ministerul Justitiei, in pofida opozitiei lui Klaus Iohannis. „Sa ocolesti presedintele prin restructurare si printr-un vot in Parlament,…

- Kelemen Hunor a declarat, la RFI, ca UDMR nu va vota in Parlament schimbarea structurii Guvernului, plan prin care Liviu Dragnea incearca sa-l impuna pe Egen Nicolicea la Ministerul Justitiei, in pofida opozitiei lui Klaus Iohannis. „Sa ocolesti presedintele prin restructurare si printr-un vot in Parlament,…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor spune, la RFI, ca, cel mai probabil, Uniunea nu va vota o noua lista a Executivului în cazul în care PSD-ALDE vor decide sa faca schimbarile din Cabinetul Dancila printr-o restructurare guvernamentala în Parlament. El spune ca UDMR îi va lasa pe cei…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a anuntat, joi, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni, ca Uniunea este de acord cu temele pentru referendumul privind Justitia, si, mai mult, ar vrea eliminarea totala din legislatie a Ordonantelor de Urgenta. "Noi suntem mai severi din acest punct de vedere si daca se…

- Consultarile vor incepe la ora 15,00 cu reprezentantii PNL, la 16,00 urmand sa aiba loc cele cu USR, la 16,45 cu PMP, la 17,30 cu UDMR si la 18,15 cu grupul minoritatilor nationale. Vineri sunt programate consultarile cu reprezentantii PSD, de la ora 11,00, si cele cu ALDE, de la ora 12,00. Seful…