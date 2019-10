Kelemen Hunor: I-am spus preşedintelui Iohannis că nu dăm un cec în alb nimănui Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca formatiunea pe care o conduce nu acorda nimanui un cec in alb, si va putea preciza daca va sustine sau nu viitorul guvern dupa anuntarea numelui premierului desemnat. "Probabil ca astazi domnul Iohannis va anunta viitorul prim-ministru. Eu am spus ca nu dam un cec in alb nimanui. Nu respingem, dar nici nu promitem sustinere inainte sa vedem programul de guvernare si care sunt masurile pe care le va lua guvernul, sa vedem lista de ministri. Dupa ce vom sti aceste lucruri, putem spune daca sustinem sau nu sustinem viitorul guvern", a precizat pentru AGERPRES… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

