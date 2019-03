Kate Middleton si Regina Marii Britanii, pentru prima data impreuna in public dupa 7 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute, Meghan Markle a organizat un baby shower pe cinste pentru copilul ce urmeaza sa-l aduca pe lume in curand. Cu toate ca Ducesa de Sussex a petrecut alaturi de prietenele sale, printre acestea nu s-a numarat și Kate Middleton.

- De cand a intrat in familia regala britanica, Meghan Markle „le-a luat ochii” oamenilor cu ținutele scumpe și extravagante pe care le-a purtat la diverse evenimente. Daca pana acum prefera sa fie extrem de simpla, Kate Middleton a luat-o pe urmele Ducesei de Sussex și a cheltuit o avere pe ultima sa…

- Cum s-a imbracat Kate Middleton la BAFTA Awards 2019 Printul William si Kate Middleton sustin industria britanica de film, astfel ca nu au lipsit nici anul acesta de la ceremonia de decernare a trofeelor BAFTA. Castigatorii Premiilor BAFTA 2019 Cei doi si-au facut aparitia pe covorul rosu al evenimentului…

- Ducele si ducesa de Cambridge au fost ovationati de o multime numeroasa de admiratori in momentul in care au pasit duminica seara pe covorul rosu desfasurat in fata salii de spectacole Royal Albert Hall din Londra, unde are loc cea de-a 72-a editie a galei de decernare a premiilor BAFTA, relateaza Press…

- De-a lungul timpului, viata lui Kate Middleton a fost pusa sub lupa, iar odata ce s-a casatorit cu Printul William si a devenit Ducesa de Cambrdige a fost tinta tabloidelor. Daca acum Meghan Markle este...

- Relația dintre Meghan Markle și Kate Middleton nu pare sa se imbunatațeasca. Ducesa de Cambridge a organizat o petrecere intima cu ocazia zilei sale de naștere, la care soția Prințului Harry nu a fost invitata. Kate a sarbatorit implinirea varstei de 37 de ani saptamana trecuta, cu un pranz alaturi…