Oradea contează tot mai mult pe harta IT

Municipiul de pe Crişul Repede începe să conteze tot mai mult pe harta industriei de IT. Asta este una dintre explicaţiile pentru care Microsoft a ales Oradea pentru desfăşurarea primului eveniment din seria „Work smart. Achieve more | The Tour”. Evenimentul, la care coorganizator a fost Asociaţia Firmelor Bihorene,… [citeste mai departe]