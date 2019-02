Stiri pe aceeasi tema

- Designerul Karl Lagerfeld, celebrul creator al casei de moda Chanel, a murit marți, la varsta de 85 de ani, intr-un spital din Neuilly-sur-Seine, in Paris, informeaza BBC. Karl Otto Lagerfeldt s-a nascut intr-o zi de 10 septembrie in Hamburg, insa nimeni nu cunoaste cu exactitate anul nasterii sale,…

- Rapperul american Chris Brown a fost arestat luni dimineata la Paris, impreuna cu alte doua persoane sub suspiciunea de viol, a declarat marti o sursa din cadrul politiei franceze, citata de Reuters. Informatii legate de arestarea lui Chris Brown au fost publicate initial in revista Closer.…

- Rapperul pe numele lui real Mohamed Sylla a fost arestat in cazul morții unui tanar de 23 de ani. Tanarul a fost ucis pe strazile din Paris, in luna iulie a anului trecut, de catre membrii unei bande. Moartea tanarului a fost surprinsa de camerele de supraveghere. Mai mulți barbați l-au lovit cu cuțite,…

- Alerta maxima in Franta, mai multe explozii au avut loc la Paris. un cartier intreg a fost distrus VIDEO+foto O puternica explozie s-a produs in Paris! Deflagrația a avut loc in centrul capitalei Franței. Mai multe cladiri au fost distruse sau avariate, spun martorii. Agențiile internaționale de presa…

- Zeci de mii de oameni au participat, in week-end, la manifestațiile antiguvernamentale care au avut loc pe strazile din Paris. Unul dintre incidentele petrecute in timpul protestelor violente a ajuns viral pe internet. Autoritațile franceze au fost criticate dupa ce un clip filmat in timpul protestelor…