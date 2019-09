Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai inalta curte civila a Scotiei a decis ca suspendarea Parlamentului Marii Britanii pentru cinci saptamani, inaintea iesirii din Uniunea Europeana, care ar trebui sa aiba loc luna viitoare, nu este legala. Intr-o decizie unanima, cei trei judecatori au afirmat ca scopul premierului, Boris Johnson,…

- Trei judecatori ai Curții de sesiune, instanța civila suprema a Scoției, au decis miercuri ca suspendarea Parlamentului britanic este ilegala, in urma unei sesizari facute de un grup de politicieni din opoziție. Decizia de miercuri contrazice o decizie emisa saptamana trecuta, conform careia…

- ''Actiunea a fost respinsa'', a declarat judecatorul Ian Burnett.Actiunea a fost intentata de antreprenoarea Gina Miller.Tribunalul Superior a decis totusi ca reclamanta are dreptul sa faca recurs la Tribunalul Suprem, maxima instanta judiciara in Regatul Unit, care va analiza…

- Decizia prim-ministrului Boris Johnson de a suspenda activitatea Parlamentului britanic pentru o luna a starnit proteste din partea politicienilor si a celor care se opun unui Brexit fara acord, scrie BBC.

- Regina Elisabeta a II-a a aprobat miercuri planul premierului Boris Johnson de a suspenda parlamentul, releva o declaratie a organismului oficial de consilieri ai Reginei, cunoscut drept Privy Council, potrivit...

- O petitie contra deciziei premierului britanic, Boris Johnson, de a suspenda parlamentul pana la 14 octombrie, cu aproape doua saptamani inainte de data Brexitului, a depasit miercuri seara un milion de semnaturi, potrivit site-ului oficial unde sunt adunate, noteaza AFP. Aceasta petitie…

- Premierul Marii Britanii, Boris Jonhson, a cerut suspendarea Parlamentului in incercarea de a bloca intervenția forului legislativ in procedurile legate de Brexit, fie prin blocarea unei ieșiri din UE fara un acord, fie blocarea cu totul a ieșirii. Deși un procedeu neobișnuit, primul-ministru are acoperirea…

- UPDATE – Regina Elisabeta a II-a a aprobat miercuri planul premierului Boris Johnson de a suspenda parlamentul, releva o declaratie a organismului oficial de consilieri ai Reginei, cunoscut drept Privy Council, potrivit Reuters. Declaratia confirma ca parlamentul Regatului Unit va fi suspendat incepand…