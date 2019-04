Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre jucatorii sai și a spus ca a greșit transferurile din iarna. Gigi Becali a declarat ca nu trebuia sa-i aduca pe mijlocașii Adrian Stoian și Florentin Matei și ca va schimba politica de transferuri. „Am facut greșeli in iarna, asa este. Dar nu o sa mai fac.…

- Capitanul nejucator al echipei Frantei, Julien Benneteau, a declarat, luni, ca formatia sa nu este favorita in infruntarea cu Romania, din semifinalele Cupei Federatiei, relateaza News.ro.Citește și: Gigi Becali renunța la jucatorii Adrian Stoian si Florentin Matei "Stim ca ne asteapta…

- Gigi Becali a declarat, luni, ca jucatorii Adrian Stoian si Florentin Matei nu vor mai ramane in lotul echipei FCSB din vara, informeaza News.ro.Citește și: Bogdan Balanescu a fost numit director general al clubului Dinamo București "Nu cred (n.r. - ca mai raman). E posibil, dar nu…

- Mihai Teja a surprins neconvocandu-i pentru meciul cu CSU Craiova, scor 3-2, pe Adrian Stoian și Florentin Matei. Dupa meci, Gigi Becali a anunțat ca cei doi vor pleca in vara (detalii aici), iar Helmuth Duckadam spune ca patronul echipei are dreptate in decizia luata. „Probabil și dansul a fost dezamagit…

- Partida FCSB - Universitatea Craiova se joaca duminica, de la ora 20:30, in etapa a treia a Ligii 1 Betano, potrivit mediafax Antrenorul Mihai Teja a decis sa nu se bazeze pe trei jucatori, Florentin Matei, Adrian Stoian si Raul Rusescu, conform Telekom Sport. Acestia nu sunt pe placul…

- Gigi Becali a anuntat, miercuri seara, ca FCSB se va desparti de "sase sau sapte" jucatori, nu doar de trei, asa cum anuntase in dimineata aceleiasi zile, cand declara ca Florentin Matei, Adrian Stoian si Dragos Nedelcu vor pleca.Mai mult, cei trei ar urma sa plece inca de acum, nu de la vara,…

- Gigi Becali i-a criticat dupa egalul cu Dunarea Calarasi, scor 1-1, in etapa prima etapa din 2019, pe Adrian Stoian, Raul Rusescu, Dragos Nedelcu, Bogdan Planic si Cristi Balgradean. Primii patru nu s-au regasit in primul "11" la meciul cu Hermannstadt, dar Gigi Becali spune ca n-a intervenit, ci…

- Gigi Becali a spus la prezentarea lui Mihai Teja ca timp 6 luni nu se va implica la echipa roș-albastra, dar dupa Dunarea Calarași - FCSB 1-1, acesta i-a transmis primul ordin. Gigi Becali este incantat de Florentin Matei, mijlocașul de 27 de ani adus in aceasta iarna, și i-a cerut lui Mihai Teja sa…