"Cred ca Italia risca sa ramana ani de zile in procedura de incalcare a legislației ", a declarat președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in timpul unei dezbateri organizate de cotidianul Politico.Eu. "Am spus in mod clar ca noi credem ca Italia se mișca intr-o direcție instabila, astfel incat am fost nevoiti sa luam decizii in acest sens", potrivit La Stampa , citat de Rador.