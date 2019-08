Judetul Constanta: Un bulgar a ramas fara masina, dupa ce a trecut granita in Romania. Ce au descoperit agentii de frontiera

Stiri pe aceeasi tema

- HOTIE…Zilele trecute, politistii de frontiea din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au depistat, la controlul vamal, un moldovean de 38 de ani la volanul unui autoturism ce figura furat din Marea Britanie. Masina, un Audi SQ7, in valoare de 400.000 de lei, a fost indisponibilizat si moldoveanul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au depistat la controlul de frontiera un autoturism marca Hyundai Tucson ce figureaza ca fiind furat din Portugalia. In data de 29 iulie a.c., in jurul orei 05.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche au depistat un cetatean roman pe numele caruia autoritatile romane emisesera in ziua respectiva un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. In data de 13.06.2019, in jurul orei 23.30, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea – I.T.P.F. Sighetu Marmației au indisponibilizat un ATV, ce figura in bazele de date ca fiind cautat de autoritatile din Marea Britanie. Ieri, 03 mai 2019, in jurul orei 19.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, jud. Satu…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac - Nagylak au descoperit un autoturism marca Infiniti Q50, in valoare de 17.800 de euro, cautat de autoritatile din Franta. In data de 27.05.2019, in jurul orei 13.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac - Nagylak, s-a…

- Un autoturism ce figura ca fiind cautat de autoritatile din Marea Britanie a fost depistat, miercuri, la Punctului de Trecere al Frontierei Calafat din județul Dolj, la volanul mașinii aflându-se un cetațean român în vârsta de 29

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Borș au depistat un cetațean roman care conducea un autoturism marca Land Rover, in valoare de 25.000 euro, care figura ca fiind cautat de catre autoritatile din Marea Britanie. In data de 16 mai a.c., in jurul orei 22.00, la Punctul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au descoperit, ascunși in interiorul unei autoutilitare condusa de un cetatean din Letonia, zece cetateni din Irak si doi cetateni din Siria, care incercau sa iasa ilegal din Romania. In data de 14.05.2019,…