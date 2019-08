Stiri pe aceeasi tema

- Dialogul cu politistul de la 112 de care a avut parte Alexandra in ultimele clipe de viața este absolut revoltator. Un fragment din aceasta conversatie a fost facut public de Antena 3. Alexandra a stat aproximativ 30 de minute singura in casa groazei, timp in care Gheorghe Dinca a mers la o farmacie.…

- Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca a discutat telefonic cu presedintele Klaus Iohannis despre propunerile de ministri pentru cele trei portofolii guvernamentale. Premierul a afirmat ca asteapta un raspuns din partea sefului statului, care i-a spus ca nu a luat o decizie. Tot miercuri dimineața,…

- Data alegerilor prezidențiale va fi 10 noiembrie pentru primul tur, iar pentru cel de-al doilea tur, 24 noiembrie, susțin surse din cadrul Autoritații Electorale Permanente, citate de Antena 3. „In urma discuțiilor cu premierul Viorica Dancila, am decisa ca data alegerilor prezidențiale sa fie 10 noiembrie…

- Procurorul general al SUA, William Barr, se va intalni, marți, cu președintele Klaus Iohannis și cu prim-ministrul Viorica Dancila, in cadrul vizitei pe care o face la București in aceasta saptamana. William Barr va fi la ora 12.00 la Cotroceni și la ora 13.00 la Palatul Victoria. De asemenea, el va…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, duminica seara, in emisiunea “Subiectiv” de la Antena 3, realizata de Razvan Dumitrescu, ca nu va mai candida pentru o functie de vicepresedinte al Partidului Social Democrat. Carmen Dan a precizand ca, in cazul in care Viorica Dancila va candida…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a vorbit, duminica seara, la emisiunea ”Subiectiv” de la Antena 3, realizata de Razvan Dumitrescu, despre relația cu premierul Viorica Dancila și despre o posibila remaniere. ”E posibil sa existe persoane din partid care vor remanierea mea. Eu nu am plecat niciodata…

- Unul din oamenii importanți care graviteaza in jurul lui Traian Basescu „a calcat pe bec” – relateaza cancan.ro, citand ziuanews.ro -, vorba favorita a fostului președinte. Ținand cont ca acțiunea se petrece in ziua și seara alegerilor europarlamentare, se poate spune chiar ca a calcat pe… BEC! Ștefan…

- Premierul Viorica Dancila a explicat in exclusivitate la Antena 3 de ce a afirmat miercuri ca va merge la referendum. „Am spus ca merg la referendum, dar nu am spus modul in care voi vota. Acest lucru il vom stabili in interiorul partidului. Sunt un om care respecta partidul, linia partidului, iar…