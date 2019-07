Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din județul Valcea și-a pus capat zilelor, la scurt timp dupa ce a demisionat din banca la care a lucrat. Apropiații spun ca Diana intrase in depresie deoarece șeful ei ar fi „macelarit-o psihic”. Diana Maria, o tanara de 23 de ani, s-a spanzurat, dupa ce in aceeași zi petrecuse cu parinții,…

- PREMIERA… Corneliu Stanga, tanarul si energicul primar al comunei vasluiene Vetrisoaia, este un model de urmat pentru toti primarii din judet. Dupa ce s-a batut pentru asfaltarea satelor si dupa ce a implementat un proiect de ajutorare a copiilor si persoanelor defavorizate, in valoare de cateva milioane…

- Daca in ultimii ani comuna Dragomirești era in topul județean in ceea ce privește numarul asistaților social, autoritațile locale sunt decise sa schimbe situația. Toate persoanele sanatoase și apte de munca din comuna care primesc ajutor social vor fi scoase la lucru. In total, vor fi angajate 85 de…

- Augustin Zegrean a declarat ca CCR a pronuntat o decizie intr-o situatie care nu era un conflict de natura constitutionala si, ca urmare a acestei hotarari, toti cei care au fost arestati in urma deciziilor completelor de 3 judecatori vor fi pusi in libertate. Fostul presedinte al Curtii Constitutionale…

- Primaria Vama are in implementare sau a finalizat nu mai putin de 14 proiecte de dezvoltare a acestei comune. Primarul comunei Vama, Nicolai Baltag, a declarat ca proiectele sunt finantate atat de la bugetul local, cat si din fonduri europene si guvernamentale. Nicolai Baltag a aratat ca proiectele…

- Washingtonul isi exprima regretul, in termeni puternici, fata de faptul ca sperante cu privire la o deschidere a Chinei au fost ”spublerate”, la 30 ani dupa zdrobirea miscarii in favoarea democratiei la Tiananmen, in timp ce Beijingul isi justifica, din contra, represiunea sangeroasa, relateaza AFP,…

- CERERE…Arestati anul trecut, in luna februarie, dupa ce au fost prinsi la furat de catre primarul comunei Suletea pe care l-au atacat cu spray, doi dintre cei patru membri ai bandei de talhari din Banca, Marius Mizga si Dorin Valentin Capraru, au cerut, din nou, instantelor de judecata, inlocuirea masurii…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat, ieri, sa-i plaseze in arest la domiciliu pe cei patru craioveni acuzati ca au atacat un barbat cu bate si sabii. Incidentul a avut loc in dimineata zilei de 15 ianuarie, ...