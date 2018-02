Stiri pe aceeasi tema

- Ultima achitare de rasunet incasata de DNA intr-un dosar a venit, pe 1 februarie, de la Curtea de Apel Constanța, care a pronunțat o decizie definitiva. Primarul din Tuzla, Resit Taner, trimis in judecata pentru santaj, de DNA Constanța, a fost achitat definitiv de Curtea de Apel, sub acuzația de șantaj.…

- Premiera in justiția din Romanie, intr-un dosar al DNA aflat pe rolul Curții de Apel București. Ingrid Mocanu, fost vicepreședinte al ANPR și fost director in cadrul Ministerului Justiției, a formulat o cerere de stramutare a dosarului in care este judecata pentru abuz in serviciu. Solicitarea se bazeaza…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti efectueaza urmarirea penala fata de patru persoane, pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciul cauzat bugetului de stat in acest caz fiind estimat la aproape 5.000.000 lei. Marti, au fost efectuate…

- Valentin Popa a primit, luni dimineata, aviz pozitiv in comisia de specialitate din Parlament, cu 22 de voturi “pentru” si 12 “impotriva”, pentru a prelua portofoliul Educației. La audiere, viitorul ministru a explicat și de ce a folosit, in spațiul public, termenul “pamblica”, in locul cuvantului corect…

- Femeia injunghiata mortal, vineri, de sotul, intr-o gradinita din Sectorul 2 al Capitalei, avea ordin de restrictie impotriva acestuia din noiembrie 2017. Ordinul, valabil pentru 6 luni, a fost emis de Judecatoria Sectorului 2. Femeia, in varsta de 38 de ani, care era si directoarea gradinitei unde…

- Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, a scapat definitiv de controlul judiciar impus intr-un dosar instrumentat de DNA. Controlul judiciar a fost revocat, vineri, de Curtea de Apel Cluj, fața de Catalin Cherecheș, reales la scrutinul local din iunie 2016 in functia de primar al municipiului Baia…

- Fostul vicepreședinte al ANAF, Romeo Nicolae, a fost achitat definitiv intr-un dosar instrumentat de procurorii DNA Ploiești, fara probe, ci doar pe baza unui denunț. Curtea de Apel Ploiesti a desființat dosarul facut de DNA Ploiesti, structura condusa de procurorul Lucian Onea, fostul șef al celebrului…

- O familie din nordul Bucureștiului aloca, in medie, aproximativ 3.000 de euro pentru o vacanța, cu 45% mai mult decat o familie din sudul Capitalei și de doua ori mai mult decat cheltuiala medie a unei familii la nivel național, potrivit unui studiu realizat de agenția de tursim TUI TravelCenter. Cea…

- Ministrul justititiei, Tudorel Toader, a precizat joi, pe contul sau de Facebook, ca returnarea cetatenilor romani detinuti in penitenciare din strainatate poate fi realizata cu garantii scrise, prin care se asigura detentia corespunzatoare la standardele europene. “Sunt mulți cei ce cred ca le știu…

- Curtea Constituționala a decis, marți, ca modificarile la Legea 304/2004, privind organizarea judiciara, sunt doar in parte neconstituționale. Au fost admise doar 4 argumente de la ICCJ, iar argumentele PNL au fost respinse. Chestiunile de procedura au fost declarate constituționale. Aspecte cele mai…

- Jandarmeria Romana a postat, duminica seara, pe contul de Facebook al instituției, mai multe fotografii cu protestatari cu fețele acoperite, suspectați ca au incercat sa provoace panica și sa genereze violențein timpul manifestației de sambata seara. Fotografiile sunt insoțite de un mesaj prin care…

- Scopul filtrelor instituite in zona exterioara Pietei Universitatii este unul preventiv pentru a descuraja eventuale acte de tulburare a ordinii publice, precizeaza Jandarmeria Romana, sambata, intr-o postare pe Facebook. Potrivit autoritatilor, astfel de masuri se iau de multe ori cu ocazia unor manifestari…

- Președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, a fost eliberat de judecatori sub control judiciar, dupa ce acesta fusese reținut, joi, de procurorii DNA pentru trafic de influența. Instanța Tribunalului Bacau a decis, vineri, eliberarea lui Ionel Arsene, respingand cererea procurorilor DNA de…

- Ionel Arsene – președinte al PSD Neamț și al Consiliului Județean Neamț – a fost reținut, joi, de procurorii DNA, intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi primit mita cu cinci ani in urma. Arsene este acuzat de trafic de influența. Motivul: “proba-regina” a procurorilor este declarația unui martor…

- Piața de fuziuni și achiziții din Romania a inregistrat o valoare de 3,8 miliarde de euro in 2017, arata o analiza a companiei de consultanța Deloitte Romania, realizata pe baza surselor publice și a tranzacțiilor cu valoare comunicata. Adaugand tranzacțiile cu valoare necomunicata, totalul pieței este…

- Absolvenții claselor a XII-a sunt obligați sa susțina probele de competențe ale Bacalaureatului din acest an in luna februarie. In caz contrar, nu vor mai avea dreptul sa participe la probele scrise din luna iunie. Asta, deși nu a existat comunicare publica, singurele anunțuri in acest sens fiind facute…

- Ramas fara sprijin politic, Mihai Tudose și-a anunțat oficial demisia, luni seara, dupa ședința Consiliului Executiv (CEx) al PSD. La ieșirea din sediul PSD, Tudose a anunțat ca pleaca cu fruntea sus din functia de premier si a spus ca nu va asigura interimatul. ”In seara asta sau maine dimineata…

- Președintele Tineretului Social Democrat, Gabriel Petrea, susține, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca PSD trebuie sa pastreze actuala guvernare, pentru ca partidul nu-și permite sa faca „schimbari o data la sase luni”, „pentru ca parem neseriosi si amatori”. Gabriel Petrea transmite o…

- Fostul premier Victor Ponta iese la rampa cu o zi inainte de CEx. Acesta a spus la Antena 3 ca și-ar dori ca luni „sa avem o soluție”. „Mi-aș dori ca luni sa existe soluții pentru ca problema dureaza deja de un an de zile. Anul 2017 a fost un an cu scandaluri, cu certuri, Stirea Ponta: Luni, la CEx…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a confirmat discutiile cu mai multe companii pentru statutul de sponsor de echipament, dupa despartirea de Adidas, intr-o postare pe contul sau de Facebook. ”Dragi prieteni, in ceea ce priveste noul partener tehnic, de imbracaminte, doresc…

- Dialogul dintre ministrul de interne Carmen Dan și premierul Mihai Tudose a fost adus de cel din urma la faza de comunicare prin intermediul rețelelor de socializare, deși ministrul a ales calea comunicarii instituționale publice. Mai mult, premierul se afunda intr-o explicație penibila. Dupa ce, joi…

- Nivelul de acceptare a platilor cu cardul ”a explodat” datorita legii cash-back, care vine in principal in sprijinul persoaneor din mediul rural, contribuind la incluziunea financiara, si va creste de asemenea fiscalizarea in zona rurala, ajutand la imbunatatirea ratei de colectare a TVA, a declarat…

- Mugur Ciuvica a reacționat foarte dur dupa ce premierul Mihai Tudose a decis sa nu-l demita pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu. In acest sens pe pagina de Facebook a Grupului de Investigații Politice a fost postat un scurt colaj, care ii infațișeaza in fotografii, in ordine pe polițistul pedofil,…

- Fostul premier, Dacian Cioloș, intra și el pe lista politicienilor care nu stapanesc limba romana, printr-o postare pe pagina sa oficiala de Facebook. Cioloș dovedește ca nu cunoaște bine conjugarea verbelor, folosind verbul „a inșela” intr-o forma greșita destul de frecvent intalnita. „Daca oamenii…

- Procuroarea Mihaela Iorga Moraru a formulat o noua actiune in instanta impotriva sefei DNA, precum si a adjunctului ei, Marius Iacob, pentru anularea Ordinului nr. 301/5.07.2017, prin care aceasta a fost revocata din functia de procuror la Directia Nationala Anticoruptie, dupa ce, in septembrie 2017, si-a…

- Fostul ministru al justitiei, senatorul PSD Robert Cazanciuc, a scris, in ultima sa postare pe Facebook, ca in anul Centenarului ar prefera un presedinte mediator, nu jucator, afirmand ca ar fi preferat ca Iohannis sa invite membrii Comisiei speciale pentru a discuta despre Legile Justitiei. ”Prima…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a anunțat ca șterge o serie de datorii aflate la sold la finalul anului 2017. Astfel, toate datoriile mai mici de 40 de lei, pe care contribuabilii erau obligați sa le achite ANAF, vor fi eliminate din data de 7 ianuarie 2018 și nu vor mai figura in evidențele…

- Publicația Lumea Justiției a publicat vineri un editorial, semnat de Adina Anghelescu, in care sunt identificate o serie de amendamente prost gandite, propuse in procesul de amendare a Codurilor penale. Publicam principalele fragmente din acest material: (…) Anul 2018 va fi crucial pentru cetateni.…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la o scadere a activitatii in constructii, la o stagnare in industria prelucratoare, la cresteri usoare in comertul cu amanuntul si servicii in perioada decembrie-februarie si la un avans al preturilor in toate domeniile, potrivit datelor publicate joi de…

- Avocata Flavia Teodosiu, care il reprezinta pe presedintele PSD Liviu Dragnea, a depus o plangere la Sectia a II-a a DNA impotriva procuroarei Alexandra Lancranjan, care instrumenteaza dosarul Tel Drum. Potrivit plangerii publicate de Lumea Justiției, Alexandra Lancranjan este acuzata de incalcarea…

- Notarul Aurel Jean Andrei, sotul presedintei Tribunalului Bucuresti, Laura Andrei, dezvaluie, intr-o postare pe Facebook, ca, la protestul organizat luni seara pe treptele Palatului de Justiție (Curtea de Apel București) au participat doar 10-15 judecatori de la diverse instanțe din Bucuresti si provincie,…

- Piloții Aeroclubului Romaniei au facut, sambata, un gest impresionant pentru Majestatea Sa Regele Mihai I, in timp ce Trenul Regal, in care se afla sicriul cu trupul sau, pleca din Gara Baneasa, spre gara din Curtea de Arges, localitatea unde a fost inmormantat. Trenul Regal a fost insoțit de avioane…

- Asociația “Forumul Judecatorilor” a judecatorului Dragoș Calin de la Curtea de Apel București – cel care a facut și o cerere de intervenție in favoarea Cameliei Bogdan pentru a nu fi exclusa din magistratura – incita magistrații la proteste impotriva Legilor justiției. Demersul asociației – de care…

- Deputatul USR Lucian Stanciu Viziteu, cel care a propus mii de amendamente, prin intermediul unui soft, la legile justiției, s-a abținut, joi, de la votarea bugetului SRI pe anul 2018. Bugetul SRI a trecut, ieri, de comisiile de buget-finanțe, respectiv de control a activitații Serviciului Roman de…

- Camelia Bogdan va activa din nou ca judecator prin decizia definitiva pronunțata, miercuri, de Inalta Curte de Casație și Justiție, care a admis recursul judecatoarei impotriva deciziei CSM de excludere din magistratura. Singura sancțiune care i-a fost aplicata de judecatorii supremi a fost mutarea…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a susținut, la o „masa rotunda”, la Targu Mures, alaturi de mai multi jurnalisti, ca modificarea legilor justitiei slabeste independenta sistemului judiciar si lupta anticoruptie, chestiuni de care ar putea profita Rusia. Un reporter i-a reamintit lui Hans Klemm…

- Schimbarile legislative in materie de salarizare, impozitare și contribuții anunțate pentru inceputul anului viitor ii fac pe angajații romani sa nu mai fie la fel de optimiști in privința viitorului lor pe piața muncii, potrivit unui comunicat transmis de platforma Undelucram.ro. Principalii indicatori…

- Jandarmeria Romana a publicat, miercuri, pe pagina de Facebook, imagini din timpul protestului de duminica seara, aratand ca mai multi participanti la marș au agresat caii institutiei. “……care ati inteles sa va exprimati libertatea de expresie lovind cu pumnii un animal sau folosind argumente in ochii…

- Omul de afaceri Costel Cașuneanu a fost adus, marți dupa-amiaza, la sediul Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiești pentru a fi audiat in dosarul de evaziune fiscala și spalare de bani in care anchetatorii au facut percheziții in mai multe județe. Potrivit unor surse apropiate anchetei,…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a trimis catre Ministerul Finanțelor Publice (MFP) o propunere de menținere, in 2018, a punctului-amenda la valoarea din prezent, respectiv 145 de lei. Purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog, a precizat, marți, ca aceasta masura a fost propusa pentru a nu genera…

- Omul de afaceri Ioan Neculaie, cautat dupa ce Curtea de Apel l-a condamnat la doi ani de inchisoare cu executare, a fost depistat, in noaptea de joi spre vineri, la punctul de trecere a frontierei din Giurgiu, in timp ce incerca sa iasa din țara. Fostul finanțator al FC Brasov era cautat de joi dupa-amiaza…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir susține, intr-o postare pe Facebook, ca procurorul DNA care il ancheteaza pe Liviu Dragnea, Alexandra Lancranjan, a fost susținuta in cariera de generalul SRI Dumitru Dumbrava. “Din datele pe care le dețin, generalul Mitica Dumbrava a coordonat-o de ani buni pe procuroarea…

- Fostul locotenent-colonel SRI Daniel Dragomir anunța pe contul sau de Facebook ca urmeaza sa faca dezvaluiri despre rețeaua coordonata și controlata de generalul Dumitru Dumbrava, fost șef al Direcției Juridice din SRI. Daniel Dragomir scrie ca va devoala „statul paralel in toata splendoarea sa” precizand…

- Valeriu Motoc DNA urmeaza a pune sechestru pe averea lui Liviu Dragnea in dosarul Tel Drum. Nu ca ar fi vreo surpriza, pentru ca era de așteptat de multa vreme, inca de cand Victor Ponta se cerea audiat la DNA, fiind destul de clar ca urmarea sa faca o delațiune. Alții au primit vestea cu Stirea Dosarul…

- Primarul sectorului 5, Daniel Florea, este noul manager interimar al unei Școli din Capitala, dupa ce directoarea a ignorat toate masurile de reabilitare și modernizare a unitații, in ciuda fondurilor alocate de Primarie. Directoarea Școlii nr. 150 din sectorul 5, Nadia Barbieru, a fost demisa din funcție,…

- Inspectia Judiciara (IJ) a anuntat, luni, ca a trimis la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) raportul privind controlul efectuat la Parchetul General. “Joi, 9 noiembrie 2017, Inspectia Judiciara a transmis Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii Raportul privind rezultatele…

- Comisia Europeana a revizuit pozitiv estimarile referitoare la creșterea economiei și a deficitului Romaniei in 2017 și 2018, avertizand totodata, ca incertitudinile cu privire la politicile guvernamentale ar putea afecta creșterea economica. Conform previziunilor economice de toamna publicate joi de…

- Membrii Guvernului se reunesc, miercuri, de la ora 15.00, la Palatul Victoria, pentru a discuta propunerile de modificare ale Codului Fiscal, in contextul in care sedinta anuntata initial pentru vineri a fost amanata de doua ori. Ministrul finantelor, Ionut Misa, a prezentat, pe 26 octombrie, masurile…

- Magistrații Curții de Apel București au decis sa retrimita Direcției Naționale Anticorupție (DNA) dosarul lui Rami Ghaziri, supranumit “Regele Puilor”. Potrivit Antena 3, decizia judecatorilor vine la aproape un an de cand procurorii anticorupție l-au trimis in judecata pe Rami Ghaziri, proprietarul…