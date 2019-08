Jucatorii de la FCSB s-au luat la bataie in vestiar dupa infrangerea cu Poli Iasi. Anuntul facut de Narcis Raducan

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa eșecul cu Poli Iași, scor 1-2, tensiunea la FCSB a atins cote maxime. Jucatorii s-au luat la bataie la antrenamentul de luni. Potrivit Prosport, Mihai Pintilii (34 de ani), fostul captian al FCSB-ului, le-a reproșat coechipierilor prestațiile slabe din ultimul timp, iar Harlem Gnohere, Adi Popa…

- Narcis Raducan, directorul sportiv al celor de la FCSB, și-a pierdut rabdarea dupa infrangerea suferita pe teren propriu cu Poli Iași, 1-2. Indirect, acesta a solicitat de urgența intervenția lui Gigi Becali pentru a-l inlocui pe Vergil Andronachi. „E o situație foarte delicata. Trebuie intervenit…

- Anuntul a fost facut de noul director sportiv al echipei, Narcis Raducan: "Adi Popa a semnat, e cu noi la Pitesti. A intrat in programul echipei, e luat in calcul pentru meciul cu Poli Iasi", a declarat acesta, pentru Digi Sport. Raducan a fost "instalat" la FCSB dupa ce Mihai Stoica a decis sa plece…

- O bataie zdravana intre doi barbați și o femeie, la miezul zilei, pe o strada intens circulata din Buzau, a fost filmata joi la pranz dintr-un bloc de pe Unirii Sud. Pe inregistrare se vede cum tanara care țipa și incerca sa ii desparta pe batauși a fost trantita pe asfalt. Spiritele s-au calmat inainte…

- Incidente grave la meciul dintre CSU Craiova și Honved Budapesta! In minutul 119, in prelungirile meciului, la scorul de 0-0, jucatorii celor doua echipe s-au luat la bataie, in careul de 16 m al echipei ungare. Arbitrul nord-irlandez Arnold Hunter a incercat sa se interpuna intre jucatori și sa…

- Anuntul ca Dragos Bucurenci (37 de ani) se alatura echipei de management Philip Morris Romania in calitate de director de comunicare a starnit critici dure la adresa activistului, care s-a pozitionat pana acum anti-fumat.

- Festivalul Glastonbury din Marea Britanie, unul dintre cele mai mari evenimente muzicale din lume, organizat intr-o ferma cu o suprafata de 350 de hectare din sud-vestul Angliei, a incheiat duminica seara editia insorita din acest an, marcata de spectacolul incendiar sustinut de rapperul Stormzy, potrivit…

- Jucatorii echipei Poli Iasi, alaturi de antrenorul Flavius Stoican si staff-ul tehnic, s-au prezentat dis-de-dimineata la vot. Ziua meciului dintre Concordia Chiajna si Poli Iasi a coincis cu cea a alegerilor europarlamentare, dar moldovenii au mers sa voteze la prima ora. Aflati in cantonament la Snagov,…