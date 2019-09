Patricia Tig (124 WTA) s-a calificat, marti dimineata, in turul doi la Seul, reusind sa treaca pentru a patra oara din patru turnee WTA disputate de la revenirea in circuit de meciul inaugural de pe tabloul principal in main tour, anunța MEDIAFAX.

Sportiva in varsta de 25 de ani a luptat trei ore pentru a o invinge pe Danka Kovinic, locul 117 WTA, din Muntenegru, scor 6-4, 3-6, 7-6(3). Venita dupa doua victorii rapide in calificarile turneului International de la Seul, Patricia Tig a valorificat a treia minge de meci avuta la debutul pe tabloul principal, in tiebreak, dupa ce servise…