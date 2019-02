Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Belarusului, Alexander Lukashenko, a declarat ca țara pe care o conduce este pregatita sa se uneasca cu Rusia. Afirmația liderului de la Minsk provoaca temeri in privința extinderii puterii Moscovei, la granița cu Polonia și cu Lituania. Alexander Lukashenko, care este președinte al fostei…

- Partidul National Scotian (SNP) propusese prelungirea cu trei luni a negocierilor dintre Londra si Bruxelles pe tema iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana (Brexit). Proiectul a fost respins de Camera Comunelor. Potrivit rezultatelor, 315 deputati s-au pronuntat impotriva initiativei, iar 93…

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a anunțat retragerea Statelor Unite din tratatul de dezarmare nucleara INF, un eveniment care deschide o perioada de incertitudine pentru Uniunea Europeana, potrivit AFP. Americanii au luat decizia dupa ce au acuzat Rusia ca incalca prevederile Acordului 1987.

- Moscova vrea sa inlocuiasca Uniunea Europeana in rolul sau de mediator pentru solutionarea conflictelor regionale din Balcani, in acelasi fel in care incearca - si in mare parte reuseste - sa inlocuiasca rolul de mediator in Orientul Mijlociu al Statelor Unite, scrie New York Times.

- Oficialii europeni pregatesc o prelungire a procedurii prevazute la Articolul 50 al Tratatului UE din cauza amplorii esecului suferit de Guvernul Theresa May in Camera Comunelor.Initial, liderii UE analizau posibilitatea amanarii cu cateva luni a iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar,…

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, Federica Mogherini, a facut miercuri apel Rusiei si Statelor Unite sa mentina Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), relateaza site-ul postului France 24.

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, Federica Mogherini, a declarat miercuri in urma unei intalniri cu ministrul de Externe iranian Javad Zarif ca Uniunea Europeana este determinata sa mentina Acordul Nuclear semnat in 2015, conform Reuters.