Stiri pe aceeasi tema

- Jason Momoa a postat pe YouTube un filmuleț in care arata cum iși barbierește barba, pentru prima oara in ultimii 7 ani. In spatele gestului actorului din ”Game of Thrones” și ”Aquaman” este o motivație ecologica. „Ramas bun, Drogo”, a exclamat Jason in momentul in care a pus aparatul pe piele. El…

- Cel mai vizionat serial din istoria HBO-ului și un fenomen la nivel mondial, „Urzeala tronurilor” se intoarce pentru ultimul sezon. Lupta #ForTheThrone incepe din nou insa pe 15 aprilie, dupa ora Romaniei. Dupa succesul sezoanelor precedente, așteptarile pentru ”Game of Thrones” sunt foarte mari. 32.8…

- GAME OF THRONES, Sezonul 8 incepe luni dimineața, 15 aprilie, premiera urmand sa aiba loc de la ora 04:00 pe HBO și HBO GO. Episodul va fi pe HBO și de la ora 20:00. Fanii din intreaga lume așteapta cu nerabdare deznodamantul celui mai urmarit serial din toate timpurile, asta deoarece sezonul 8 va fi…

- Emilia Clarke, actrița care o interpreteaza pe Daenerys Targaryen in serialul "Game of Thrones", și-a ingrijorat teribil fanii cand a postat pe Instagram mai multe fotografii in care apare pe patul de spital.

- Show de zile mari la faimosul havuz Bellagio din orașul american Las Vegas. Fanii ”Game of Thrones” au urmarit un spectacol grandios cu muzica, coregrafie acvatica și lumini. Evenimentul a avut loc cu doua saptamani inainte de lansarea ultimului sezon al serialului televizat.

- Artista de muzica country Kate Cook a parasit aceasta lume la 36 de ani. Trupul sau a fost descoperit in aceasta dimineața intr-un tufis din apropierea casei. In ciuda imprejurimilor in care a fost gasita moarta regretata cantareața, oamenii legii nu trateaza cazul ca fiind o moarte suspecta, relateaza…

- Oana Zavoranu si-a schimbat din nou look-ul. A ales, de data aceasta, blondul! Apoi, s-a grabit sa le arate fanilor rezultatul si a postat imagine pe pagina de socializare. Unii dintre fani insa, nu au fost prea incantati de schimbare. ”Ar fi aiurea sa iti spun ca imi placi blonda, doar sa scriu ceva.…