Jaguar Land Rover vrea sa testeze masini autonome care se parcheaza singure: tehnologia va fi pusa la incercare intr-un oras din Marea Britanie

- Grupul Jaguar Land Rover a prezentat o tehnologie care permite mașinilor autonome sa caute un loc de parcare și sa parcheze singure. Compania spune ca testele vor avea loc in orașul britanic Milton Keynes.

- Un roman de 20 de ani care a sosit in Marea Britanie in urma cu doua luni a murit in brațele celui mai bun prieten, dupa ce a fost urmarit și injunghiat de mai multe persoane intr-un centru comercial aglomerat din Londra. Din primele informații, se pare ca Beniamin Pieknyi, in varsta de 20…

- Tehnologia se dezvolta intr-un ritm atat de rapid incat pana si albinele si-ar putea pierde slujbele. Compania americana de retail Walmart a pantentat o inventie destul de interesanta, un fel de albine robot care vor avea rolul sa polenieze florile in zonele in care albinele "traditionale" nu fac fata.

- Mark Zuckerberg ofera prima sa reacție in scandalul Cambridge Analytica! O comisie parlamentara britanica i-a cerut directorului Facebook, Mark Zuckerberg, sa depuna marturie, dupa recentele dezvaluiri, referitoare la culegerea de date personale ale utilizatorilor. Compania de analiza a datelor Cambridge…

- Compania americana Google a anuntat ca va investi 300 de milioane de dolari intr-o serie de proiecte destinate combaterii stirilor false de pe internet si sustinerii presei credibile, suma urmand sa fie alocata pe parcursul a trei ani, transmite AFP. In timpul unei prezentari care a avut…

- Watson Assistant a fost prezentat in cadrul conferinței Think din Las Vegas. Cei de la IBM au dezvoltat produsul timp de peste un an, iar Watson va oferi o mulțime de noi ajutoare digitale create de mai mulți dezvoltatori software pentru locuințe, aeroporturi, hoteluri și mașini. Watson Assistant…

- Compania din Marea Britanie care-si aroga meritul pentru succesul lui Donald Trump la prezidentialele din 2016 din SUA si care este acuzata ca a obtinut acces intr-un mod inadecvat la datele a peste 50 de milioane de utilizatori de Facebook, a oferit sefilor firmei Lukoil, cu sediul la Moscova, prezentari…

- Iata raspunsurile companiei "Raspunsurile detaliate ale companiei la intrebarile lor inainte de publicare au fost in general ignorate in raportarea ulterioara a acestora. Sursa lor este un fost antreprenor pentru Cambridge Analytica - nu un fondator așa cum a fost susținut - care a plecat…

- Saptamana trecuta, Waymo, divizie a grupului Alphabet, compania mama a Google, a prezentat un film cu oameni calatorind intr-unul din minivan-urile sale autonome. Oamenii se jucau pe telefoane, cascau, iar unul a atipit. Mesajul: Masinile autonome sunt atat de sigure incat sunt plictisitoare. Clipul…

- Un sofer din Marea Britanie a prezentat la un control rutier un permis de conducere cu fotografia si numele celebrului personaj de desene animate Homer Simpson, a anuntat politia, citata de agentia de stiri UPI. Politia din Thames Valley a postat pe Twitter permisul de conducere cu numele…

- Grupul anglo-olandez Unilever, a treia cea mai mare companie britanica, a anuntat joi ca sediul sau social va fi transferat de la Londra la Rotterdam (Olanda), informeaza AFP, potrivit Agerpres. Unilever, producătorul săpunului Dove şi al supelor Knorr, s-a declarat în repetate…

- WhatsApp a anuntat ca renunta la decizia de impartasi datele utilizatorilor sai din Europa cu compania-mama, Facebook, cel putin deocamdata. Din cauza legislatiei GDPR (General Data Protection Regulation), Facebook renunta temporar sa acceseze datele personale ale utilizatorilor WhatsApp din…

- De aproximativ 150 de ori pe zi, camioanele companiei Lakeland Dairies traverseaza granița irlandeza, pentru a se aproviziona cu materie prima. Și oricat de bun ar fi acordul comercial pe care Marea Britanie il va negocia cu UE, companiile se tem ca afacerile lor vor incetini dupa Brexit, scrie Bloomberg.…

- CEO-ul companiei olandeze Pal-V spune ca cei care doresc sa aleaga daca sa sofeze pana la munca sau sa zboare sunt cu un mare pas mai aproape de indeplinirea dorintei. Acesta a lansat primul model produs de companie, Pal-V Liberty, un autoturism cu trei roti si doua locuri cu functie de zbor, scrie…

- Ripple, start-up-ul specializat in plati care detine monede digitale XRP in valoare de miliarde de dolari, a angajat un specialist Bloomberg pe pozitia de strateg-sef de piata pentru a le explica tehnologia investitorilorl, potrivit CNBC. Cory Johnson, fost angajat al Bloomberg TV a confirmat…

- Compania aeriana Ryanair amenința ca toate avioanele sale din Marea Britanie vor ramane la sol, daca Regatul Unit parasește Uniunea Europeana, și le-a cerut politicienilor și alegatorilor sa se razgandeasca in privința Brexitului, scrie The Telegraph.

- O nava-cargo la bordul careia se afla un marinar roman a luat foc in Marea Arabiei, in largul statului Oman, patru membri ai echipajului fiind dati disparuti. Compania maritima daneza Moller-Maersk a confirmat incidentul, precizand ca patru marinari sunt disparuti. „Dupa ce au…

- Tehnologia sperie pensionarii din Cluj :). O femeie a refuzat cardul de calatorie gratuit Sistemul de ticketing a fost implementat la nivelul municipiului Cluj-Napoca in anul 2015, iar de la 1 ianuarie 2018 pensionarii care beneficiaza de transport gratuit primesc carduri pe care le valideaza…

- FORMULA 1. Liberty Media, noul proprietar al Formulei 1, a confirmat oficial in aceasta saptamana ca pregatește lansarea unui serviciu prin care va transmite in direct pe internet toate cursele unui sezon competițional, scrie Auto Market. FORMULA 1. Compania spera sa lanseze serviciul la timp…

- Compania germana Porsche a anuntat ca a inceput sa testeze niste aplicatii facute pe baza tehnologiei Blockchain direct in automobilele sale. Toate operatiunile au loc in colaborare cu startup-ul XAIN, firma localizata in Berlin.

- Rafaela Nebreda: “Am sfatuit dezvoltatorii imobiliari sa se orienteze spre Cluj” Compania spaniola de consultanța și intermediere Imoteca și-a deschis un birou la Cluj și va direcționa dezvoltatorii din domeniul catre aceasta piața, considerata ca una cu mare potențial, a anunțat Rafaela Nebreda Vilallonga,…

- Operatorul aerian Wizz Air va aloca inca o aeronava bazei de la Cluj, care ajunge astfel la 7 aparate de zbor operaționale, compania anunțand și lansarea a doua noi curse cu zbor de pe aceasta, catre Viena (Austria) și Lyon (Franța). Prețurile pornesc de la 69 de lei pentru zborurile Cluj-Viena și de…

- Guvernul britanic se pregateste pentru un anunt care ar urma sa vina de la Unilever, una din cele mai mari companii britanice, care va informa ca a decis sa aleaga Olanda in detrimentul Marii Britanii pentru noul sau sediu general, informeaza Financial Times, preluat de Agerpres. Potrivit publicaţiei…

- Lantul de fast-food KFC a fost fortat sa inchida temporar sute de restaurante din Marea Britanie, dupa ce o incurcatura logistica a oprit livrarile de pui, relateaza CNN Philippines. Aproximativ 800 dintre cele 900 de restaurante din Marea Britanie au fost inchise luni dupa-masa, unele dintre…

- O romanca este laudata de americanii de la CNN. O romanca este subiectul unui reportaj realizat de CNN . Alexandra Grigore este co-fondatoarea unei organizații care a inventat un scanner portabil. Ea folosește aparatul in țarile sarace ale continentului african pentru a le crea o identitate și un dosar…

- Dupa mai mult de o luna de speculatii, compania de transfer de bani Western Union a anuntat ca evalueaza tehnologia blockchain si ca testeaza tranzactii prin tehnologia companiei Ripple, start-up-ul din spatele criptomonedei cu acelasi nume, potrivit Bloomberg. „Ne uitam in special la modalitatea…

- Guvernul britanic a anuntat, marti, ca a lansat un software care poate detecta si bloca orice continut jihadist de pe internet. Executivul de la Londra a platit 600.000 de lire sterline pentru crearea softului. Compania ASI Data Science sustine ca programul este capabil sa detecteze 94% din…

- Guvernul britanic a lansat un software despre care spune ca poate detecta cu acuratete si bloca orice continut jihadist de pe internet, scrie BBC, potrivit News.ro . Ministrul de interne britanic, Amber Rudd, a declarat ca este posibil ca softul sa fie obligatoriu pentru companiile de tehnologie. Rudd…

- Orange Group a decis sa realizeze o serie de trei noi teste in Europa, dintre care unul in Romania, pentru a pregati lansarea tehnologiei 5G, care va permite dezvoltarea unor noi modalitati de utilizare, potrivit comunicatului din partea companiei. Strategia 5G a Orange se bazeaza pe trei…

- Filmulețele cu pisici, emailurile, platformele de social media dar mijlocele digitale de comunicare interna sunt responsabile de scaderea productivitații muncii, arata un recent studiu Microsoft. Compania spune ca astfel se explica paradoxul economiștilor care arata ca deși tehnologia face posibila…

- Aproape trei sferturi dintre cumparatorii europeni aleg sa faca achizitii online de la comercianti internationali, in timp ce aproximativ jumatate dintre utilizatorii de smartphone au realizat plati prin telefon, arata rezultatele studiului anual UPS Europe Pulse of the Online Shopper pe 2017, dat luni…

- Nissan introduce taxiuri care se conduc singure pe strazile din Japonia. Compania a anunțat marți ca intenționeaza sa testeze taxiurile autonome in luna martie, in apropiere de sediul sau din Yokohama. Nissan va folosi doua dintre vehiculele electrice Leaf pentru testele de taxi, primele autovehicule…

- Dupa 6 ani de la lansarea unui smartphone cu camera de 41MP, Nokia pregateste un alt gadget surprinzator.Compania finlandeza HMD Global va lansa sub brandul Nokia un smartphone care va avea nu mai putin de 5 camere foto. Tehnologia va fi similara celei de la camera Nokia OZO, care are…

- Start-up-ul chinez bazat pe servicii de bike-sharing, Ofo, a strâns finantare în valoare de cel putin un miliard de dolari din partea unor investitori majori printre care si gigantul din comertul online, Alibaba, potrivit Financial Times. Compania este evaluata la 3 miliarde…

- Marile companii de tehnologie din toata lumea au avut un impact profund asupra fiecarui sector economic, incepand de la librarii pana la companii de taxe, schimband in totalitate unele industrii precum cea hoteliera. Acum, Yahoo Finance cauta elemente pentru a crea un serviciu de sharing in sectorul…

- Ryanair a informat joi ca toti pilotii sai din Marea Britanie au acceptat majorarea salariilor cu pâna la 20%, pe care multi au respins-o anul trecut, anuntul ducând la cresterea actiunilor companiei aeriene low-cost cu peste 3%, transmit Reuters si publicatia Irish Times. …

- Johnson, unul dintre cei mai vocali politicieni care au militat pentru iesirea Marii Britanii din UE, i-a transmis presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, ca este ridicol ca cele doua tari sunt legate de o singura cale ferata, sugerand ca ar trebui construit un pod intre Regatul Unit si Franta.”Sunt…

- Firma de constructii britanica Carillion, a doua cea mai mare din țara, cu 43.000 de angajati la nivel global, intra in procedura de lichidare dupa ce negocierile dintre companie, creditori si Guvern au esuat, potrivit BBC. Carillion are probleme financiare după ce a pierdut sume importante de…

- Compania analitica LMC Automotive din Marea Britanie, citata de Forbes, a facut o analiza a vanzarilor de masini inregistrate in 2017 al nivel global si a realizat un clasament cu 20 cele mai vandute modele.

- O celebra companie de cai ferate din Marea Britanie și-a cerut scuze pentru o postare pe twitter descrisa ca fiind sexista. Într-un raspuns oferit unei pasagere care se plângea ca a fost apelata cu "Dulceața"/Honey, oficialii companiei i-au raspuns daca prefera ca data viitoare…

- Facebook vrea sa foloseasca inteligenta artificiala pentru a ajuta la identificarea utilizatorilor care au ganduri de sinucidere si pentru a-i pune in contact rapid cu autoritatile locale si cu membri familiei lor, scrie Mirror. Compania va urmari postarile si videoclipurile live de pe paginile…

- In Scotia, aeroportul din Glasgow a fost nevoit sa-si intrerupa activitatea timp de o ora in prima parte a zilei. Unele curse au fost deviate catre Edinburgh, iar administratia aeroportului a facut apel catre pasageri sa ceara informatii companiilor aeriene inainte de a se deplasa catre aeroport.…

- Un val de frig extrem a afectat nordul Statelor Unite si Canada. Temperaturile au ajuns pana la minus 50 de grade Celsius, iar stratul de zapada a depasit un metru. Frigul a provocat moartea unei persoane in statul Ohio. Iar in Canada, autoritatile au instituit stare de urgenta. Caderile masive…