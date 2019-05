Stiri pe aceeasi tema

- Italia este pregatita sa ignore regulile bugetare ale Uniunii Europene pentru a stimula astfel ocuparea fortei de munca, a declarat marti vicepremierul Matteo Salvini, potrivit Agerpres.„Daca vom avea nevoie sa depasim anumite limite, cum ar fi deficitul bugetar de 3% (din PIB) sau 130-140%…

- Vicepremierul italian Luigi di Maio, liderul Miscarii 5 Stele, a declarat luni ca scandalul de coruptie care il vizeaza pe un ministru adjunct al partidului de guvernamant Liga va declansa o criza guvernamentala numai daca Liga insasi o va provoca, relateaza Reuters. In urma unei solicitari…

- Tensiunile dintre populiștii de la putere in Italia cresc vineri la cote și mai inalte, liderul Mișcarii 5 Stele, Luigi Di Maio, acuzandu-și partenerul de coaliție, Liga, ca amenința sa darame guvernul din cauza anchetei privind corupția care il vizeaza pe consilierului economic al primului-ministru…

- O coaliție dreapta - extrema dreapta condusa de Liga lui Matteo Salvini a reușit o noua victorie în cadrul alegerilor regionale care au avut loc duminica în Basilicata (sudul Italiei), un ultim test reușit înaintea europenelor din 26 mai, scrie AFP.Potrivit rezultatelor dupa…

- Aproape 600.000 de alegatori din regiunea italiana Basilicata (sud) sunt asteptati duminica la urne pentru alegeri regionale ce par a fi un ultim test pentru echilibrul din sanul coalitiei populiste la putere in Italia, inainte de alegerile europene din mai, informeaza AFP. Birourile de…

- Miscarea 5 Stele (M5S), aflata la guvernare in Italia, a fost pusa miercuri in fata unui scandal penibil, dupa ce unul din politicienii ei de frunte de la Roma a fost arestat sub acuzatii de coruptie, relateaza dpa. Marcello De Vito, in varsta de 45 de ani, presedintele Consiliului municipal…

- Miscarea 5 Stele a organizat un vot online, pentru a decide daca va bloca sau nu un posibil proces impotriva lui Matteo Salvini-aliatul sau din coalitie si liderul partidului Liga-in care acesta este acuzat de rapire.