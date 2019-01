Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin se declara o femeie fericita alaturi de iubitul ei și nu exclude posibilitatea sa faca al doilea copil, insa alegerea este in mainile lui Dumnezeu. Vedeta a spus clar ca iși dorește asta, insa nu este gravida, mai ales ca face foarte mult sport in ultima perioada. „M-as grabi spre asta,…

- Se spune, se știe, istoria a aratat-o, multele premii la saloanele internaționale de inventica și inovație au confirmat-o: potențialul romanesc lasat liber nu are limite. Și, pe langa istețimea și inteligența pe care poporul roman le-a dovedit de-a lungul istoriei, mai are o calitate… E poet… Așadar,…

- Lichidator judiciar CONT INSOLV IPURL al debitorului SC OCOLUL SILVIC PRIVAT OBSTEA TULNICI SRL, in dosar faliment 5719/91/2013 pe rolul Tribunalului Braila scoate la vanzare prin licitatie publica suprafata de 1547 mp teren arabil extravilan Tulnici evaluat la 15.470 EUR si bunurile mobile, ambele…

- Iasmin Latovlevici (32 de ani) a recunoscut ca a fost la un pas de revenirea la FCSB in vara, dupa ce a ramas liber de contract, și a negat spusele lui Gigi Becali care declarase ca nu s-a ințeles cu fundașul la bani. "A fost aproape 100% transferul la FCSB. Am fost in birou la Meme, am discutat, voiam…

- A avut loc o conferinta de presa avand ca tema diabetul zaharat – o problema de sanatate publica. Printre masurile care vizeaza imbunatatirea modului de monitorizare a glicemiei si tratamentelor necesare pacientilor cu diabet se numara HG 737/2018, adoptata de Guvern in data de 1 octombrie, prin care…

- Astazi, la Chiajna, gloriile fotbalului romanesc s-au intalnit intr-un meci demonstrativ, in memoria lui Didi Prodan. Meciul din sala Chiajna a pus fața in fața nume importante din istoria Stelei și fotbaliști care au marcat istoria echipei naționale de fotbal a Romaniei. Astazi, la Chiajna, gloriile…

- Primaria comunei clujene Mica anunța faptul ca astazi s-a semnat, la sediul Centrului Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 6 Nord - Vest SATU MARE - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), contractul de finanțare pentru obiectivul de investiție “INFIINȚARE TEREN SINTETIC DE…