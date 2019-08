Israelul recunoaste ca a inceput sa exporte sisteme ofensive de spionaj cibernetic Guvernul Israelului a admis ca a dispus facilitarea exporturilor de sisteme cibernetice ofensive, in pofida criticilor privind utilizarea acestor tehnologii de catre guverne pentru spionarea adversarilor politici, relateaza agentia Reuters.



Ministerul israelian al Apararii a recunoscut ca a acordat exceptii pentru vanzarea de catre companii a unor sisteme cibernetice in anumite tari.



"Schimbarea legislatiei a fost decisa pentru a facilita servicii efective pentru industria israeliana, mentinand insa si protejand standardele internationale pentru controlul exporturilor si supraveghere",…

Sursa articol si foto: business24.ro

