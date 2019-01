Israelul a testat cu succes sistemul de rachete Arrow 3 Israelul a testat cu succes marti sistemul de rachete Arrow 3 (Sageata), menit sa intercepteze rachete balistice in afara atmosferei, informeaza Haaretz, citand un comunicat al Ministerului Apararii israelian.



Testul a fost realizat in centrul Israelului in cooperare cu Agentia americana pentru aparare antiracheta (MDA) si este primul care a presupus ca sistemul Arrow sa intercepteze o tinta. Israelul a efectuat un prim test reusit al sistemului Arrow 3 anul trecut, dar fara a utiliza o tinta reala, noteaza Haaretz.



Arrow 3 este considerat "urmatoarea generatie" de sisteme…

Sursa articol: agerpres.ro

