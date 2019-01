Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarile demografice si tehnologice sunt cele doua tendinte majore care transforma forta de munca, constata studiul Deloitte „Vocea fortei de munca in Europa”, la care au participat peste 15.000 de persoane din zece tari europene, si anume Franta, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Spania, Suedia,…

- Afacerea de familie a soților Gheorghe și Mihaela Turcu de la Cluj a luat naștere in urma cu 25 de ani și face cinste producției romanești atat in țara, cat și peste hotare. La ProdGlob Clasic Glass „ajutoarele Moșului” lucreaza in aceasta perioada a anului la capacitate maxima pentru ca globurile și…

- Licenta bancara va permite utilizatorilor sa isi depuna salariile direct in Revolut, iar depozitele vor fi garantate pana la 100.000 de euro prin Schema Europeana de Garantare a Depozitelor. In plus, Revolut va incepe sa lucreze pentru a permite descoperiri de cont (overdraft) si imprumuturi, atat…

- Piata locala de moda, evaluata la circa 15 mld. lei anual, a devenit tot mai atragatoare pentru jucatorii cu preturi mici precum Pepco (Polonia), Kik (Germania) si Miniso (Japonia). Cei doi din urma au intrat in Romania in 2018, dupa ce Pepco deja ajunsese la peste 200 de magazine in toata tara.

- Simona Halep incepe, luni, saptamana cu numarul 57 in fruntea clasamentului WTA, avand un avans de 1.046 de puncte fata de jucatoarea situata pe locul al doilea, germana Angelique Kerber, la fel ca in ierarhia anterioara, scrie news.ro.In partea sa superioara, clasamentul WTA nu va mai suferi…

- La data de 23 noiembrie 1940, generalul Ion Antonescu a semnat, la Berlin, aderarea Romaniei la “Pactul Tripartit”, incheiat la 27 septembrie 1940 intre Germania, Italia si Japonia, scrie descopera.ro. Atunci cand generalul Ion Antonescu a semnat in Berlin, la ...

- Romanca Simona Halep, care va incheia pentru al doilea an la rand pe primul loc in clasamentul WTA, este jucatoarea care a castigat cei mai multi bani in 2018 in circuitul profesionist feminin de tenis (WTA), 7,4 milioane dolari. Halep a cucerit in acest an primul sau titlu de Mare Slem, la Roland Garros,…