"A fost implicat intr-un accident cu o nava de pescuit iraniana... Cand aceasta a trimis un apel de urgenta, vasul sub pavilion britanic a ignorat acest lucru", a declarat pentru Fars seful Organizatiei Maritime si a Porturilor din provincia sudica Hormozgan, Allahmorad Afifipour. "Petrolierul se afla acum in portul Bandar Abbas din Iran si toti cei 23 de membri ai echipajului vor ramane pe nava pana…