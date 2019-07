Marina Regala a capturat petrolierul Grace 1 pe care il suspecteaza ca incalca sanctiunile UE impotriva regimului lui Bashar al-Assad transportand petrol in Siria. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Iranului, Abbas Mousavi, a declarat pentru agentia IRNA: „Este un joc periculos care are consecinte ... Pretextele legale pentru capturarea (petrolierului) nu sunt valide ... Eliberarea petrolierului este in interesul tuturor tarilor”. „Astfel de masuri ar putea creste tensiunile in Golful Persic”, a adaugat el.Capitanul si principalul ofiter de pe nava au fost arestati in Gibraltar…