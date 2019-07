Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Ionel a fost șef vreme de 20 de ani la crematoriului Vitan-Barzești din București și susține ca este imposibil ca Gheorghe Dinca sa fi ars trupul Alexandrei Maceșanu in butoiul din curte. Ipoteza conform careia criminalul din Caracal a incendiat cadavrul fetei este o aberație, spune barbatul.

- El a precizat ca familia minorei disparute pe 28 iunie nu si-a dat acordul pentru mediatizarea cazului. In afara de cazul Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani din Dobrosloveni care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, si cel al adolescentei disparute pe 28 iunie, nu mai sunt alti minori dati…

- Alexandra Maceșanu, fata care a cerut ajutorul polițiștilor și care a fost ucisa de Gheorghe Dinca, ar fi putut fi salvata, daca polițiștii ar fi urmat procedura și ar fi chemat o ambulanța la poarta criminalului din Caracal.

- Ies la iveala detalii șocante despre criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca. Potrivit unor surse din ancheta, se pare ca acesta le-a marturisit oamenilor legii ca pe Luiza Melencu și pe Alexandra Maceșanu le-a ucis in mod similar.

- ”Casa ororilor” din Caracal, acolo unde Gheorghe Dinca, 66 de ani, a comis cel puțin doua crime, era scoasa la vanzare. Dinca spera sa faca in cel mai scurt timp rost de bani și sa fuga ”in lume”, incercand astfel sa ștearga urma crimelor carora le-au cazut victime tinerele Alexandra Maceșanu, 15 ani,…

- Este o alta zi de doliu in Caracal, dupa ce Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe cele doua fete, Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu. In fața porții casei criminalului, oamenii continua sa aprinda lumanari și sa aduca flori in memoria celor doua victime ale barbatului.

- "M-a sunat Politia de la Cosoveni, pe mine, ieri dimineata, ca de ce ii acuzam pe ei ca nu s-a facut dreptate. Ce dreptate au facut ei? Au lasat doua fete sa moara? (...) Ca de ce a dat mama declaratii", a spus sora Luizei. Fata a spus ca nu stie ce politist era la telefon, dar ca politistii…

- Faptul ca Gheorghe Dinca a confirmat ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencua a dus durere in sufletul intregii țari. Mii de persoane au postat mesaje indurerate pe pagina de Facebook a Alexandrei Maceșanu, tanara de numai 15 ani care și-a gasit sfarșitul imediat dupa ce a sunat la 112,…