Stiri pe aceeasi tema

- Mama Anamariei Prodan a fost externata, dupa doua saptamani de investigații medicale și tratamente. Artista de muzica populara se simte mai bine, așa ca medicii au decis sa o lase sa plece acasa. Astazi, Anamaria Prodan și-a luat mama acasa. Ionela Prodan a fost internata aproape doua saptamani. In…

- Liberty Media a anuntat luni ca ''Grid Girls'', fetele care insoteau pilotii din Formula 1 pe linia de start, vor fi inlocuite anul acesta de copii.La cateva zile dupa anuntul disparitiei ''Grid Girls'', Liberty Media a confirmat ca grilele de start nu vor ramane fara panouri care indica numele…

- Imagini incredibile cu Ionela Prodan, la spital! Iubita artista e, in continuare, internata, dupa ce luna trecuta a avut probleme de sanatate. Ionela Prodan este vizitata zilnic de cele doua fiice ale sale, Anamaria și Anca, aceasta din urma venita din America, pentru a fi alaturi de mama sa.

- Parchetul de pe langa Tribunalul București a trimis-o in judecata pe Duța Elena-Mihaiela, medicul care s-a aflat pe ambulanța la meciul in care Patrick Ekeng și-a pierdut viața. Medicul de pe ambulanța e acuzat de savarșirea infracțiunii de ucidere din culpa. "Inculpata Duța Elena – Mihaiela, avand…

- Renumita cantareața de muzica populara Ionela Prodan se afla in continuare in spital, acolo unde a fost internata luna trecuta dupa ce s-a simțit rau. Artista este vizitata zilnic de cele doua fiice ale sale, Anamaria prodan și Anca, cea care a venit din America pentru a fi alaturi de mama…

- Solista de muzica populara Ionela Prodan a fost vizitata la spital de fiicele sale, Anamaria și Anca. Renumita cantareața de muzica populara Ionela Prodan se afla in continuare in spital, acolo unde a fost internata luna trecuta dupa ce s-a simțit rau . Artista este vizitata zilnic de cele doua fiice…

- Anamaria Prodan are o sora mai mica, care nu este la fel de cunoscuta ca ea și care este stabilita de mulți ani in America. Impresara Anamaria Prodan, in varsta de 45 de ani , are o sora mai mica pe nume Anca. Aceasta este stabilita de foarte mulți ani in America, acolo unde este și casatorita. Zilele…

- AnaMaria Prodan ne arata o noua imagine cu mama sa, inainte de externarea din spital. Ionela Prodan pare ca se simte din ce in ce mai bine. A renuntat la ochelari si la peruca, iar zambetul ei este molipsitor

- Starea Ionelei Prodan este una buna si pare ca se simte mult mai bine. Asta a spus-o si fiica sa, Anamaria Prodan, zilele trecute, dar o arata si fotografia pe care tocmai a postat-o fiica Ionelei Prodan pe retelele sociale. Anamaria Prodan a postat o fotografie cu mama sa, care pare ca arate din ce…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a arenunțat la Serviciul de Protecție și Paza. Decizia a venit dupa ce premierul Viorica Dancila și miniștrii au renunțat la protecția ofițerilor SPP.

- Ionela Prodan se afla inca sub supraveghere medicala, insa fiica sa sustine ca in curand va fi externata. Anamaria Prodan a vrut sa le arate tuturor ca zvonurile conform carora mama ei se simte rau nu sunt adevarate, asa ca posteaza fotografii cu cantareata de muzica populara pe paginile ei de pe…

- O noua imagine cu Ionela Prodan inainte de externare. Anamaria Prodan a publicat pe contul de socializare o fotografie cu mama ei, care pare ca se simte din ze in ce mai bine. Artista de muzica populara poarta o pereche de ochelari de soare și a renunțat la peruca. Ionela Prodan zambeste si pare ca…

- Ionela Prodan si-a ingrijorat fanii dupa ce a ajuns de urgenta la spital saptamana trecuta, din pricina unor probleme cardiace. Celebra interpreta de muzica populara a oferit, in exclusivitate, primele declaratii pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , direct de la spital.

- Anamaria Prodan a vorbit despre situația mamei sale și a dezvaluit ca Ionela Prodan va fi externata peste trei-patru zile. A adaugat ca mama ei se simte din ce in ce mai bine și ca este o femeie puternica, ce face fața cu brio situației in care se afla. EXCLUSIV: Ionela Prodan, in STARE GRAVA.…

- Ce se intampla cu mama Anamariei Prodan. Impresara a facut anunțul la o saptamana dupa ce artista a fost internata la Fundeni, din cauza unor probleme grave de sanatate. Impresara a declarat ca mama ei va fi externata peste aproximativ patru zile. Anamaria Prodan a vorbit cu prezentatorul Razvan Botezatu…

- Premierul Viorica Dancila a preferat sa se mute in biroul folosit in trecut de Adrian Nastase, Victor Ponta si Sorin Grindeanu, ea renuntand la spatiul folosit pana de curand de predecesorul sau Mihai Tudose, informeaza Mediafax.Prima decizie a Vioricai Dancila luata ca prim-ministru a fost…

- Președintele Poloniei, Andrej Duda, a semnat actul normativ care va forța aproape toate magazinele, cu excepția celor de proximitate, sa își închida porțile în zilele de duminica, o masura susținuta de puternica biserica catolica.

- Adevarul despre boala Ionelei Prodan. Deși la inceput s-a spus ca artista de muzica populara a fost internata in spital din cauza unor probleme la inima, se pare ca situația e mai grava. Cel care a facut totul public, este Florin Condurateanu. „Ionela Prodan este internata la Fundeni, dar nu pentru…

- Ionela Prodan nu a fost, inca, externata si incearca sa-si revina dupa problemele cardiace cu care s-a confruntat in ultima perioada. Alaturi de artista a fost Anamaria Prodan, care a facut publica o imagine cu mama ei, alaturi de mesajul: „Zi perfecta! O iubesc pe mama!”. Ionela Prodan apare infofolita…

- Ionela Prodan nu a fost, inca, externata si incearca sa-si revina dupa problemele cardiace cu care s-a confruntat in ultima perioada. Alaturi de artista a fost Anamaria Prodan, dar și pe cealalta fiica, Anca, venind de urgența din America.

- Ionela Prodan a fost internata in spital, zilele trecute, din cauza unor problemele cardiace cu care s-a confruntat in ultima perioada. Situatia este destul de delicata, potrivit unor susrse apropiate de familia Prodan. Ionelei i-a fost montat un holter pentru a-i fi monitorizat ritmul inimiii si a…

- Pe cine a sunat Ionela Prodan cu puțin timp inainte sa fie internata de urgența. Razvan Botezatu adeclarat in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Antena Stars ca s-a speriat foarte tare atunci cand mama impresarei Anamaria i-a mulțumit ca a invitat-o in emisiune de mai multe ori. „Inainte sa se interneze,…

- Ionela Prodan nu a fost, inca, externata si incearca sa-si revina dupa problemele cardiace cu care s-a confruntat in ultima perioada. Alaturi de artista este Anamaria Prodan, dar și pe cealalta fiica, Anca, care a venit de urgența din America. Inainte sa fie internata, cantareata l-a sunat pe Razvan…

- Ionela Prodan a fost internata zilele trecute dupa ce a acuzat dureri in piept. Fiica ei, Anamaria Prodan, a dus-o de urgenta la spital, acolo unde i-a fost montat un holter pentru a-i fi monitorizat ritmul inimii. Problemele de sanatate par ca nu s-au rezolvat si sunt unele serioase pentru ca artista…

- Ionela Prodan a fost internata zilele trecute dupa ce a acuzat dureri in piept. Fiica ei, Anamaria Prodan, a dus-o de urgenta la spital, acolo unde i-a fost montat un holter pentru a-i fi monitorizat ritmul inimii.

- Simona Halep a pierdut primul loc WTA și a ratat ocazia de a cuceri, pentru a treia oara, un trofeu de Grand Slam. Dupa finala de la Australian Open, in care a fost invinsa de Caroline Wozniacki, Halep a luat o decizie radicala.Ea i-a anunțat pe organizatorii turneului de la Sankt Petersburg,…

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Sambata, de la ora 10:30 (ora Romaniei), Arena ”Road Laver” de la Melbourne va gazdui finala perfecta a primului Grand Slam al sezonului. Primele doua jucatoare din clasamentul WTA, Simona Halep și Caroline Wozniacki, se intalnesc intr-un meci…

- Mercedes considera ca trecerea rapida la mașinile electrice este o decizie luata in graba, iar urmatorii ani ar trebui folosiți ca perioada de pregatire pentru o tranziție globala la mașinile alimentate cu hidrogen.

- Ionela Prodan a fost transportata la spital de fiica ei dupa ce i-a spus acesteia ca nu poate respira si o inteapa inima, iar fata ei, Anamaria Prodan, s-a alarmat, pentru ca o stia cu probleme la inima. Ionela Prodan, de urgenta la spital cu probleme cardiace. Medicii au internat-o imediat…

- Ionela Prodan se afla in continuare la spital, sub stricta supraveghere a medicilor. Cantareata a ajuns marti la urgente, dupa ce i s-a facut rau in timp ce petrecerea timp cu fiica ei, Anamaria Prodan.

- Anamaria Prodan a facut primele declarații dupa ce mama sa. Ionela Prodan, a ajuns de urgența la spital. Cantareața de muzica populara Ionela Prodan a ajuns de urgența la spital , dupa ce a acuzat dureri de inima și nu a mai putut respira. Fiica sa, Anamaria Prodan, in varsta de 45 de ani , a oferit…

- Ionela Prodan (70 de ani) are o silueta de vis dupa ce a dat jos 25 de kilograme, dar fericirea ei a fost umbrita de un episod care i-a pus in pericol viata, scrie click.ro. Cantaretei de muzica populara i s-a facut rau si a ajuns de urgenta la spital, marti seara, dupa ce a acuzat dureri acute in…

- Deputatul nemtean Ioan Munteanu, liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, a anuntat marti, prin intermediul unui comunicat, ca si-a depus demisia din functia de parlamentar, cauza invocata fiind "probleme de sanatate"."Astazi, 23 ianuarie 2018, mi-am depus demisia din functia de deputat…

- Decizia de restructurare a executivului "trebuie luata in coalitie" Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor. O eventuala decizie de restructurare a executivului trebuie luata în coalitia aflata la guvernare, iar premierul Mihai Tudose poate gândi o reasezare a echipei pe care o conduce,…

- Autoritatile sportive chineze au anuntat luni suspendarea pe o perioada de doi ani, pentru dopaj, a patinatoarei de viteza Shi Xiaoxuan, care nu va putea participa astfel la Jocurile Olimpice de iarna programate luna viitoare la PyeongChang, informeaza AFP.

- Foarte indragostiti, printul Harry si frumoasa sa logodnica, Meghan Markle, sunt acum inseparabili. Si, din dragoste pentru actrita, fiul lui Lady Diana a refuzat sa participe la vanatoarea traditionala de Craciun.Marti, 26 decembrie, la doar cateva ore dupa cina din seara sarbatorii Nasterii…

- Politistii rutieri au oprit circulatia rutiera astazi in jurul pranzului pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din Constanta de la sensul giratoriu de la intersectia cu strada Nicolae Iorga pana la intersectia cu strada IG Duca. A fost luata aceasta masura pentru a se putea desfasura in conditii de siguranta…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a anuntat ca s-a lasat de alte afaceri, pentru a se concentra numai asupra fotbalului. El promite ca echipa sa va fi calificata in optimile Ligii Campionilor la anul, pe vremea aceasta."La Steaua incepe o noua era, eu mi-am pus in cap ca sa ma bat cu echipele…

- Consiliului General al Municipiului Bucuresti a decis sa modifice programul teraselor din Centrul Vechi al Capitalei. Un proiect de hotarare a fost introdus pe ordinea de zi suplimentara, iar...

- Final de proces in dosarul in care Fondul Proprietatea SA solicita anularea hotararii nr. 8 06.10.2014 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor AGEA societatii Nationale Nuclearelectrica SA. Judecatorii din cadrul Tribunalului Bucuresti au respins cererea de chemare in judecata, ca neintemeiata.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, miercuri, ca Rusia nu va boicota Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, informeaza L’Equipe.Rusia “nu ii va impiedica” pe sportivii rusi care vor sa participe pa JO sub drapelul olimpic, a spus Putin. “Fara indoiala, nu ne vom opune”, a afirmat…

- Maria Gavril a fost externata din spital, dupa mai bine de o luna si jumatate. Faptul ca a supravietuit reprezinta o minune pentru persoanele din jurul ei, dar si pentru medici. Dupa 32 de zile petrecute la Terapie Intensiva si alte 10 zile petrecute in spital, preoteasa Maria Gavril a invins moartea.

- Uniunea Europeana are alocate, in premiera, in bugetul anual pentru 2018, adoptat, joi, in plenul legislativului comunitar, o suma de 4,9 milioane de euro care va fi folosita pentru combaterea dezinformarii si a stirilor false, propagate in special dinspre Federatia Rusa, a declarat eurodeputatul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat, miercuri seara, ca a gasit in apartamentul inchiriat in care locuieste un dispozitiv de inregistrare si a sesizat Politia pentru demararea unei anchete. Ministrul a precizat ca a facut plangere pentru violare de domiciliu. Reprezentantii Inspectoratul…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind promulgarea legii cu privire la acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, aceștia putând sa foloseasca gratuit un spațiu cu destinația de cabinet de lucru,

- Miriuța vrea sa-l foloseasca pe tanarul mijlocaș Valentin Costache pana la finalul sezonului de toamna, deși acesta se va transfera la CFR de la 1 ianuarie. Ionuț Negoița l-a vandut la CFR pe cel mai bun dinamovist din acest sezon, Valentin Costache, 19 ani, in schimbul a 700.000 de euro. Mutarea propriu-zisa…

- Antrenorul Ange Postecoglou și-a dat demisia din funcția de selecționer al naționalei Australiei. In varsta de 52 de ani, Postecoglou a luat aceasta decizie la numai o luna dupa ce i-a calificat pe "canguri" pentru a patra oara consecutiv la un Campionat Mondial. El a motivat prin faptul ca acum era…

- Nicolae Dica nu mai accepta nici un fel de compromis la FCSB și a decis sa le interzica fotbaliștilor sa mai fumeze. Decizia vine dupa ce Gigi Becali a dezvaluit ca mai mulți jucatori ai sai au acest viciu. Printre ei se numara Florinel Coman, Romario Benzar și Denis Alibec. "Le-am interzis fumatul…

- Inedit! Patronii unui local din Suceava s-au gandit sa-i „sancționeze” pe șoferi intr-un mod mult mai frumos și tentant. Mai exact, aceștia ofera o cafea si un corn gratis a doua zi, daca persoanele care au consumat bauturi alcoolice seara lasa cheile masinii la bar si nu conduc baute. Initiativa a…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a declarat joi ca nu a fost luata inca nicio decizie daca președintele Donald Trump va avea discuții oficiale cu omologul sau rus Vladimir Putin la summitul APEC, programat sa aiba loc in zilele de 10 și 11 noiembrie in Vietnam, relateaza Reuters. …