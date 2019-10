Viitorul comisar european trebuie sa fie o persoana integra, care are cunostintele necesare pentru acest post, a declarat vineri presedintele Klaus Iohannis, care a participat la Consiliul European de la Bruxelles. El a precizat ca, in discutiile avute pe aceasta tema, presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a spus ca ar prefera pentru acest post o doamna. "Este clar ca avem nevoie o persoana integra, care are cunostintele necesare pentru a umple pozitia de comisar european, o persoana care sigur ar reprezenta intr-un fel si Romania in Comisie intr-un sens pozitiv. Noi…