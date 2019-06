Ioana Maria Moldovan este profund afectata de moartea celebrei actrițe de telenovele Edith Gonzalez . Prezentatoarea de televiziune a scris un mesaj emoționant pe conturile de socializare, exprimandu-și astfel regretul pentru trecerea in neființa a acesteia. Ioana Maria Moldovan a fost una dintre puținele jurnaliste care au avut onoarea de a petrece cateva momente alaturi de Edith Gonzalez in timpul vizitei pe care indragita actrița a facut-o in Romania, in urma cu mai mult de 12 ani. Ioana Maria Moldovan, indurerata de moartea lui Edith Gonzalez, a scris un mesaj in memoria acesteia și, totodata,…