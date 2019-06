Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia judeteana a PNL Giurgiu are un europarlamentar in urma alegerilor de duminica prin persoana presedintelui organizatiei judetene a PNL, Dan Motreanu, si acum se pregateste pentru un scor bun la prezidentiale si la alegerile locale de anul viitor, a declarat luni, prim-vicepresedintele…

- In etapa a 4-a din play-off-ul Ligii 1, la Giurgiu s-au intalnit fostele campioane Astra și FC Viitorul. Constanțenii au abordat intalnirea fara mulți dintre cei care au contribuit la succesul de la Craiova, din prima manșa a semifinalelor Cupei Romaniei. Daca la Constanța au ramas Ianis Hagi, Vina,…

- Petre Apostol La Moreni, a avut loc faza pe euro-regiune RO3 din cadrul Campionatului National de Handbal la nivel de juniori IV (copii nascuti in 2006 si 2007 si mai tineri – nascuti in 2008 si 2009). La intrecere au participat echipele calificate din judetele Arges, Dambovita, Ialomita, Calarasi,…

- Catalina Adriana T., o tanara din localitatea Roata de Jos din Giurgiu, a recurs la un gest extrem. Studenta de 21 de ani a fost gasita spanzurata intr-un șopron din gospodaria parinților ei. Devastate de durere, rudele spun ca, in ultima perioada, Catalina ar fi fost in conflict cu viitoarea soacra…

- Noul director al Directiei pentru Agricultura Gorj, Petra Ochisor, din Giurgiu, si-a inceput, in sfarsit, activitatea la institutie. Petra Ochisor fusese numita in functie cu mai multe luni in urma, insa a intrat in concediu medical. In cele din urma, ...

- Aproape 200 de perchezitii au loc joi dimineata in 19 judete si in Capitala, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscala, fiind vizate 103 persoane. Doua firme fantoma cu sediul in judetul Giurgiu au furnizat facturi fictive privind bunuri sau…

- ASTRA - FCSB LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK TV. FCSB are prima deplasare din play-off la Giurgiu, contra Astrei, iar ros-albastrii nu-si mai permit un alt pas gresit, mai ales ca CFR Cluj si Universitatea Craiova au castigat deja in aceasta etapa. Dennis Man si Filipe Teixeira sunt…

- Pesediștii olteni au dat astfel startul intern intre „greii” partidului pentru campioana la europarlamentare. Manda vrea sa le ia fața celor mai puternice filiale din PSD coordonate de Niculae Badalau (Giurgiu), Paul Stanescu (Olt), Marcel Ciolacu (Buzau), Rovana Plumb (Dambovița), Liviu Dragnea (Teleorman).…