Inundaţii masive în Pakistan: zeci de persoane şi-au pierdut viaţa Majoritatea deceselor au fost cauzate de suvoaiele venite de pe versanti si de vantul care a batut cu o viteza foarte mare, a indicat Reema Zuberi, purtatoarea de cuvant a Agentiei nationale pentru gestionarea dezastrelor, citata de dpa.



Circa 150 de raniti au fost tratati la spital, unde responsabilii au declarat starea de urgenta.



Provincia nord-vestica Khyber-Pakhtunkhwa si cea sud-vestica Belucistan au fost cel mai grav afectate de inundatii, mai multe orase fiind inundate, a adaugat Zuberi, informeaza Agerpres.



