Unsprezece persoane au murit in departamentul francez Aude, au confirmat luni seara autoritatile locale, adaugand ca alte opt persoane sunt ranite si una este data disparuta. Potrivit postului de televiziune BFMTV, care citeaza autoritatile din domeniul apararii civile, numarul deceselor provocate de ploile torentiale este de 12.

Nivelul apelor a atins sapte metri in orasul Trebes, cea mai ridicata valoare din 1891, au informat autoritatile locale si serviciul national de avertizare impotriva inundatiilor. Echivalentul a peste trei luni de precipitatii a cazut in cateva ore in zonele…