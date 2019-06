Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de opt luni din Hunedoara a ajuns in stare grava la spitala, cu suspiciune de meningita bacteriana. Copilul a fost transferat la Timișoara, spital care a și confirmat diagnosticul. In cele din urma, bebelușul s-a stins din viața. Medicii din Uricani, Hunedoara nu l-au mai putut salva, copilul…

- Un tanar in varsta de 16 ani din comuna olteana Baldovinești a fost arestat dupa ce a injunghiat o fata de 14 ani. Incindentul a avut loc pe 13 aprilie, in jurul orei 22.55, pe raza localitații Gavanești. Loviturile i-au pus in pericol viața fetei. Medicii legiști au constatat ca "i-a fost cauzata o…

- UPDATEIon Iliescu a ieșit din sala de operație, iar medicii spun ca acesta se simte bine, iar operația a reușit. Fostul președinte le-a cerut medicilor sa nu ofere informații despre starea sa de sanatate. Știre inițialaIon Iliescu se afla, in momentul transmiterii acestei știri,…

- Surse medicale au precizat pentru MEDIAFAX ca fostul președinte Ion Iliescu, transferat luni de la Spitalul Elias la Institutul C.C. Iliescu din Capitala, sufera de pericardita, o afectiune care consta in inflamarea membranei subtiri care acopera inima.Pericardita este o afectiune care consta…

- Fostul premier PSD Mihai Tudose a fost dus de urgenta la spital, dupa ce i s-a facut rau la o sedinta de partid. Liderul Pro Romania Victor Ponta a confirmat ca Mihai Tudose a suferit un infarct. Fostul premier a fost transportat la Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare.

- Pacienții unui mare spital din Capitala iși servesc mancarea din farfurii speciale, inscripționate cu sigla PSD și numele unui fost parlamentar al formațiunii, in prezent exclus din cadrul partidului din cauza pozițiilor sale publice anti - vaccinarea."Mai mulți pacienți internați saptamana…