INTERVIU cu seful antrenorilor de la Academia lui Rafa Nadal: Ce conditii au romanii care se pregatesc acolo

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) se pregatește de Roland Garros 2019 și incearca sa repete performanța de anul trecut cand a caștigat primul turneu de Grand Slam din cariera. Tragerea la sorți a tabolului principal de la Roland Garros va avea loc azi, de la ora 20:00 Competiția se desfașoara intre 26…

- Ana Bogdan, locul 126 WTA, a acces, miercuri, in turul doi al calificarilor la turneul de la Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului. Ana Bogdan, favorita 15 in calificari, a trecut in primul tur de Vero...

- Simona Halep, locul 3 WTA, a plecat, marti, spre Paris, si a declarat la Aeroportul International Henri Coanda ca este apta pentru al doilea grand slam al anului, French Open. Cazuta pe locul 3 in clasamentul WTA dupa eliminarea prematura de la Roma, Simona Halep se afla in fata celui mai…

- Fostul tenisman Mats Wilander, castigator a 7 turnee de Grand Slam, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti, ca jucatoarea romana Simona Halep este favorita la Roland Garros, precizand ca ar dori sa o vada in finala jucand impotriva americancei Serena Williams.…

- Simona Halep a fost laudata de fosta jucatoare belgiana de tenis Justine Henin, fost numar 1 mondial. Justine Henin, in varsta de 36 de ani, a declarat ca o considera pe Simona Halep principala favorita pentru caștigarea turneului de mare șlem de la Rolland Garros. e campioana en-titre la Roland Garros.…

- Romanii sunt așteptați, pe 26 mai, sa raspunda, la referendumul declanșat de președintele Klaus Iohannis, la doua intrebari din domeniul justiției. Pentru a putea fi validat, trebuie sa participe cel puțin 30% din numarul persoanelor inscrise pe listele electorale permanente. Referendumul va fi organizat…

- Romania a pierdut semifinala Fed Cup cu Franța, scor 2-3. Victor Hanescu (37 de ani), sfertfinalist la Roland Garros in 2005, crede ca Simona Halep și compania s-au autodepașit. Simona Halep (2 WTA) s-a impus in fața lui Caroline Garcia, scor 6-7 (6), 6-3, 6-4. Irina Begu, accidentata in final, a pierdut…

- Will Smith va interpreta rolul lui Richard Williams in filmul „King Richard”, scris de Zach Baylin. Producția prezinta povestea barbatului datorita caruia Venus și Serena au ajuns printre cele mai bune jucatoare de tenis ale lumii. Proiectul ce il are in atenție pe tatal surorilor Williams a fost prezentat…