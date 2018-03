Interviu cu fondatorul Vunk, Cornel Ilie: Prea mainstream pentru underground si prea underground pentru mainstream

Stiri pe aceeasi tema

- ROMANII AU TALENT 2018. Marea Unire a Talentului continua maine seara, de la 20:30, pe scena celui mai tare show de divertisment, Romanii au talent, scrie libertatea.ro. Telespectatorii vor cunoaște noi concurenți veniți atat din țara, cat și din strainatate, cu povești impresionante și abilitați…

- Florin Calinescu, cucerit de o concurenta de la „Romanii au talent“. Juratul de la Pro tv nu se poate abține și ii face femeii un complinent ce o lasa fara cuvinte. Marea Unire a Talentului continua maine seara, de la 20:30, pe scena celui mai tare show de divertisment, Romanii au talent. Telespectatorii…

- Romica Tociu si Cornel Palade sarbatoresc 25 de ani de cand joaca impreuna si 30 de prietenie. Se au ca fratii, s-au sprijinit in momentele de cumpana si au petrecut la evenimentele de familie. Se mai si cearta, insa se impaca repede. ”Asa suntem noi”, a spus Romica pentru Click!, intr-un interviu de…

- Dupa „Valsul” lui Smiley, avem parte de un „Tango”, o piesa in limba engleza, plina de energie, cu mult dans și un videoclip plin de culoare de la Antonia. Piesa a fost compusa de Trey Campbell care a colaborat cu Adam Lambert, Kehlani, Bebe Rexha și produsa de David Ciente (Lariss – “Dale Papi”, INNA…

- Robbie Williams: ”Am o boala in cap care vrea sa ma omoare”. Robbie williams a vorbit despre batalia lui dureroasa cu o boala mentala, susținand ca aceasta dorește sa-l omoare. Intr-un interviu pentru The Sun , cunoscutul cantareț, in varsta de 44 de ani, a dezvaluit ca a fost foarte aproape de moarte…

- "The Humans", trupa infiintata acum un an, in februarie, a produs marea surpriza in finala nationala Eurovision, care a avut loc duminica seara (25 februarie), la Sala Polivalenta din Bucuresti. Cristina Caramarcu (33 de ani), Adrian Tetrade, Alin Neagoe, Alexandru Cismaru, Adrian Tanasa si Alex Matei…

- Sambata, slujba de pomenire a regretatei soliste Madalina Manole, prima facuta de colegii sai de scena la opt ani de cand a trecut in neființa artista, nu va fi oficiata de cel ce i-a fost duhovnic defunctei artiste, preotul Ion Baroianu, fost paroh al Bisericii ”Sfanta Treime” din Ploiești. Din nefericire,…

- N. D. Artisti care au colaborat, de-a lungul timpului, cu solista Madalina Manole – al carei destin s-a frant in ziua in care implinise 43 de ani – vor participa maine la o ceremonie religioasa dedicata memoriei acesteia, la Cimitirul „Bolovani“ din Ploiesti. Anuntul a fost facut de catre organizatorii…

- Artista participa in finala concursului cu piesa „Buna de iubit”, iar fanii ii pot face galerie la Sala Polivalenta din Bucuresti, dar si online. Feli, una dintre cele mai bune voci ale momentului, va urca duminica seara pe scena Eurovisionului, in ultima etapa de concurs national, care se desfasoara…

- Moment spectaculos oferit de Andi Moisescu la Romanii au talent, vineri seara, in cea de-a doua ediție. Inspirat de apariția inedita a unui concurent și de momentul pe care-l prezinta, juratul face un gest neașteptat. ”In costumul ala de pantera roz pot sa ma imbrac și eu.”, iar Mihaela continua: ”Hai,…

- Cel mai trasnit quiz show, Pe bune?!, revine la PRO TV din 12 februarie. In fiecare luni si miercuri, de la 22:30, Andi Moisescu si cei doi capitani de echipa, Costi Dita si Cosmin Natanticu, le vor aduce telespectatorilor o competitie cu intrebari uimitoare si raspunsuri neasteptate. Invitati precum…

- Liviu Varciu este in centrul atenției dupa ce a fost filmat in timp ce se sarutra cu o dansatoare pe nume Roxana Niculae. Roxana Niculae este asistenta la emisiunea „Star Matinal de weekend”, ea și Liviu Varciu fiind colegi de trust. Roxana Niculae a fost „bebelușa” la emisiunea Cronica Carcotașilor,…

- Irina Voinea, stilista lui Smiley si a lui Pavel Bartos, a lansat recent prima ei colectie pentru barbati sub denumirea INTRO. La eveniment, alaturi de Irina, au fost atat Andrei (Smiley), cat si Pavel Bartos, Andi Moisescu si Cornel Ilie.Urmareste materialul video de la eveniment.

- ROMANII AU TALENT 2018. Vineri, 16 februarie, incepe sezonul 8 al emisiunii Romanii au talent, difuzata pe Pro TV. Show-ul sarbatorește Marea Unire a Talentului și aduce pe aceeași scena romani deosebiți, extrem de carismatici și cu talente in domenii din ce in ce mai diverse. …

- Sezonul 8 Romanii au talent incepe pe 16 februarie. In fiecare vineri seara, de la 20:30, telespectatorii vor urmari show-ul suprem și vor avea parte de magia talentului, care le va aduce bucurie, emoție și foarte multa distracție. Pro TV urmeaza sa difuzeze in curand o noua ediție a show-ului Romanii…

- Prima reacție a Oanei Roman, dupa ce Brigitte Sfat a depus actele de divorț.Vedeta a dezbatut acest subiect in cadrul emisiunii online gazduita de revista Viva! Oana Roman este o buna prietena a lui Ilie Nastase și a soției lui, Brigitte Sfat. Vedeta a dezvaluit in cadrul emisiunii sale, cat de mult…

- Mirabelei Dauer i-a fost extirpat un rinichi. Are probleme de sanatate din cauza dietei Dukan? Mirabela Dauer a suferit o interventie chirurgicala complicata recent, medicii extirpandu-i un rinichi. Conform surselor citate de Click, i s-ar fi descoperit o piatra si o tumora, iar acest tip de operatie…

- ROMANII AU TALENT 2018. La fel ca in sezonul precendent, emisiunea va fi prezentata de Smiley si Pavel Bartos, iar juriul va fi format de Florin Calinescu, Andi Moisescu, Andra si Mihaela Radulescu. „Acest sezon este putin diferit, deoarece ne-am propus sa descoperim talentul autohton, raspandit…

- O balerina, viitoarea caștigatoare de la Romanii au talent ? Daca Andi Moisescu are talent… vrajitoresc și sta bine la capitolul previziuni, sunt toate șansele sa fie așa. Vedeta care jurizeaza concursul de talente de la PRO TV, alaturi de Andra , Mihaela Radulescu și Florin Calinescu, spune ca o fetița…

- Interviu cu profesorul și doctorul în pedagogie Vlad Pâslaru - Dle profesor Pâslaru, se știe ca pedagogii și scriitorii sunt deosebit de sensibil legați de copilarie. Dvs. unde v-ați petrecut acea perioada a vieții, care, vorba lui Ion Creanga, este singura vesela…

- Antonia este una dintre cele mai frumoase si iubite artiste din Romania. Vedeta se bucura de aprecierea unui numar impresionant de fani, atat prin prisma calitatilor sale vocale, dar si datorita aspectului sau fizic, Antonia este considerata cea mai frumoasa femeie de la noi.

- Plecand de la vechii daci, cei patru jurati, Andi Moisescu, Mihaela Radulescu, Andra si Florin Calinescu, si-au dat intalnire pe un varf de munte, intr-un peisaj mirific, unde, in sunet prelung de bucium, le-au dat lui Smiley si lui Pavel Bartos sarcina de a gasi in toata lumea si de a aduce acasa…

- Incepe sezonul 8 Romanii au talent. Show-ul sarbatorește Marea Unire a Talentului și aduce pe aceeași scena romani deosebiți, extrem de carismatici și cu talente in domenii din ce in ce mai diverse. Plecand de la vechii daci, cei patru jurați, Andi Moisescu, Mihaela Radulescu, Andra și Florin Calinescu,…

- Baietii de la Voltaj au reusit sa stranga 400.000 de euro in 2017 din concerte. Desi nu au avut parte de la fel de multa publicitate ca alti colegi de breasla, baietii au mizat pe seriozitate si perseverenta, atuuri care i-au plasat in topul celor mai bine platiti artisti, potrivit Libertatea.ro. …

- Ei au castigat cel mai bine in 2017 in muzica romaneasca Anul 2017 a fost deosebit de profitabil pentru o mana de artisti, aceia care au avut multe hituri difuzate la radio sau care sunt renumiti pentru faptul ca ofera show-uri live de calitate. Altii, din reclame si emisiuni TV. Cumulat, acestia au…

- Lino, „fiul adoptiv” al lui Alex velea, a trecut prin transformari in ceea ce privește look-ul. Alex Velea are grija de toti cei la care tine, inclusiv de “copilul adoptat”, Lino, un tanar talentat și care deja face carier in muzica. Lino, al carui tata a murit anul trecut , sta in aceeași casa cu artistul…

- Andrei Stoica, campionul mondial la Superkombat, are o soție foarte frumoasa, cu care formeaza un cuplu perfect. Luptatorul Andrei Stoica are o familie extrem de frumoasa alaturi de soția sa, Andra, și de copiii lor . Andrei Stoica este acum implicat in show-ul „Exatlon” , de la Kanal D, filmat in Republica…

- Din 2013 Antonia bate drumurile tribunalelor. In tot acest timp ea s-a chinuit sa divorteze de afaceristul italian Vincenzo Castellano si, mai ales, sa-si vada fetita, care de mai bine de patru ani locuieste in Italia, cu tatal si cu bunicii paterni. Dorul de Maya si stresul divortului n-au impiedicat-o…

- Cu o luna si jumatate inaintea concertului organizat in memoria Madalinei Manole, lista artistilor continua sa se mareasca. Mirabela Dauer, Corina Chiriac, Gabriel Dorobantu, Aurelian Temisan, Alexandru Arsinel si Maria Dragomiroiu, sunt doar cativa dintre artistii care vor urca pe scena de la Sala…

- Zeci de mii de oameni sunt asteptati in pietele centrale ale oraselor la trecerea in Anul Nou, autoritatile locale anuntand spectacole pirotehnice si concerte sustinute de Andra, Directia 5, Cargo, Vita de Vie, BUG Mafia, Inna, Smiley sau legendara trupa germana Saragossa Band.

- Editia a IV-a a campaniei “Eu aleg Romania” s-a incheiat astazi cu un nou record de audienta. Peste 1,5 milioane de ascultatori au putut audia in programele Retelei Studiourilor Regionale Radio Romania 100 de melodii ale romanilor. Alaturi de acestia, peste 3 milioane de utilizatori ai paginilor web…

- Smiley revine pentru al patrulea an consecutiv pe scena Arenelor Romane, sambata, 2 iunie! Smiley promite si pentru 2018 o supradoza de emotie, intoarceri in istoria sa artistica pe note din prezent, confesiuni muzicale, invitati speciali și multe alte surprize pentru public in cadrul unui show BestMusic…

- Smiley (34 de ani) a implinit anul acesta 10 ani de cariera solo, eveniment pe care l-a marcat, lunar, lansand cate o piesa in fiecare data de 10. Un alt motiv de sarbatoare a fost reusita de la “Vocea Romaniei”, eleva lui, Ana Munteanu, plecand acasa cu trofeul si cu premiul de 100.000 de euro, […]