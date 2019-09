Intervalul 2015-2019, cea mai călduroasă perioadă de cinci ani din istoria înregistrărilor meteorologice (ONU) Intervalul 2015-2019 reprezinta cea mai calduroasa perioada de cinci ani din istoria inregistrarilor meteorologice care au inceput in urma cu 150 de ani, potrivit Organizatiei Meteorologice Mondiale (WMO), informeaza duminica DPA. Calculele preliminare date duminica publicitatii arata ca temperatura medie inregistrata in aceasta perioada a fost cu 1,1 grade Celsius mai mare decat in epoca preindustriala. In comparatie cu intervalul precedent de cinci ani, temperaturile medii au fost mai ridicate cu 0,2 grade Celsius, se precizeaza in raportul WMO. Datele au fost publicate cu o zi inainte de debutul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prima luna de toamna pastreaza multe din caracteristicile sfarsitului de vara, vremea fiind calduroasa, cel putin in primele doua decade, iar precipitatiile vor fi mai reduse cantitativ fata de cele inregistrate in lunile de vara, conform prognozei pe luna septembrie, publicate de Administratia Nationala…

- Potrivit meteorologilor, vremea va fi calduroasa in toata șara vineri, 23 august 2019. In zonele de sud ale țarii va fi canicula, iar disconfortul termic va fi accentuat. In zonele montane va ploua dupa-amiaza. Vantul va avea intensificari in est si sud-est. Maximele zilei se vor incadra intre 26 de…

- In weekend, vremea se menține calduroasa, in unele zone temperaturile urmand sa atinga și chiar sa depașeasca pragul canicular, potrivit ANM. Cele mai ridicate valori termice se vor inregistra duminica, atunci cand izolat, se ating 38 grade Celsius in vestul și sudul Olteniei, potrivit Mediafax.Vremea…

- Iunie 2019 a fost cea mai calduroasa luna iunie din ultimii 140 de ani, stabilind un record global, potrivit celui mai recent raport lunar din domeniul climatic dat joi publicitatii de Administratia Nationala Oceanica si Atmosferica (NOAA) din SUA, potrivit Reuters si DPA. Temperaturile inregistrate…

- Luna Iunie 2019 a fost cea mai calduroasa luna iunie din istoria planetei, informeaza BBC, citand Administrația Naționala Oceanica și Atmosferica din Statele Unite (NOAA), cu o temperatura medie la nivel mondial de 16,4 grade Celsius. NOAA a afirmat ca temperatura medie la nivel mondial a fost cu 0,1…

- Temperaturile din Israel au ajuns miercuri la cel mai inalt nivel de pana acum, a informat joi Serviciul meteorologic israelian, citat de dpa. Temperatura din Sodom, in zona Marii Moarte, a atins aproape 50 de grade Celsius miercuri, potrivit Serviciului meteorologic israelian. In timpul zilei, incendiile…

- Dupa o perioada in care temperaturile au fost mai scazute decat in mod normal in aceasta perioada, miercuri, 17 iulie, vremea se mai incalzește. Meteorologii estimeaza ca valorile termice vor fi mai ridicate decat in zilele precedente, in cea mai mare parte a țarii. Iata cum va fi vremea miercuri,…

- Regimul termic pentru urmatoarele doua saptamani (15 – 28 iulie) va fi unul oscilant, cu o incalzire semnificativa de la jumatatea primei saptamani si temperaturi de 31 – 32 de grade Celsius, respectiv o usoara racire a vremii in timpul celei de-a doua saptamani si fenomene de instabilitate atmosferica…