Stiri pe aceeasi tema

- Totul a pornit de la tentativa de incendiere a unei case din Holboca care apartine clanului Corduneanu. Potrivit politistilor, incendiul ar fi fost pus la cale de un clan interlop rival din Bucuresti, respectiv "clanul sportivilor". In urma audierilor de ieri, seful clanului, Eugen Preda, si alte trei…

- Klaus Iohannis a anuntat ca va avea iar consultari cu partidele parlamentare luni, intr-o formula mai restransa, in vederea formarii unui nou Guvern. Seful statului a precizat ca va desemna, cel tarziu marti, un prim-ministru. „Consultarile incepute astazi vor fi continuate luni, poate chiar…

- "Referitor la partea de educatie a antreprenorilor, din pacate aceste cursuri facute pe fonduri europene in mandatul 2014-2020 au fost un esec. Incercam sa o regandim, ca in mandatul 2021-2027 sa fie sub alta forma. Noi chiar lansasem la un moment dat o tema in dezbatere: ce ar fi sa lansam niste…

- Scandal in interiorul unei structuri de forta a Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Iasi. „Mascatii" de la Serviciul de Actiuni Speciale (SAS) sunt in mijlocul unei dispute privind metoda de pregatire fizica a trupelor de forta, dar si modul trivial in care seful lor li se adreseaza. Zilele…

- Marian Tiuga, fostul sot al unei surori de-a lui Costel Corduneanu, a fost depus in Penitenciarul Rahova. Era dat in urmarire internationala dupa ce a fost condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare cu executare. El a fugit din tara inainte de condamnare. Acuzatiile sunt din dosarul Cordunenilor, el…

- Vladimir Novosadiuk este considerat un apropiat al omului de afaceri Ilan Shor, iar procurorii cerceteaza presupusa sa implicare in furtul miliardului de euro din bancile moldovene. Novosadiuk a fost membru al conducerii Bancii Sociale, controlate de Shor.

- Marian Tiuga, un interlop din Iasi afiliat clanului Corduneanu, a fost prins in Marea Britanie si extradat in Romania. Infractorul este acuzat ca ar fi coordonat o retea de hoti ce lucra in zeci de tari europene pentru clanul interlop de la Iasi.

- Luptatorul de MMA acuzat ca a escrocat zeci de romani din Marea Britanie este membru al unuia dintre cele mai periculoase clanuri din Romania. Sprijinit de rudele sale extrem de violente, acesta ar fi strans, numai din inșelaciuni, zeci de mii de lire sterline.