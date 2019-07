Instagram va ascunde numărul like-urilor. Care este explicația Pagina de socializare Instagram va ascunde numarul de like-uri in anumite tari, printre care se numara Australia si Japonia, pentru a „elimina presiunea” resimtita de utilizatori, scrie BBC. Testul va incepe joi, iar membrii vor vedea like-ul unui utilizator in dreptul postarilor iar in locul clasicei formulari care includea numarul celorlalti, vor vedea doar sintagma […] Articolul Instagram va ascunde numarul like-urilor. Care este explicația a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

