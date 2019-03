Investitiile concretizate in lucrari de constructii noi au insumat anul trecut 36,437 miliarde lei, reprezentand 43,4% din totalul investitiilor nete realizate in economia nationala (84,004 miliarde lei), fata de 45,6% in 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.



Volumul lucrarilor de constructii, ca serie bruta, pe elemente de structura si pe tipuri de constructii in 2018, comparativ cu anul precedent, a scazut pe total cu 4,1%. Volumul lucrarilor de constructii a scazut la lucrarile de constructii noi cu 8,4%, la lucrarile de intretinere si reparatii…