- Romania a inregistrat, in primele zece luni din 2017, un excedent de 981,1 milioane euro in comertul international cu cauciuc prelucrat, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/.

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, produse chimice organice in suma de 115 milioane de euro, o valoare cu 7,3% mai mare fata de cea consemnata in perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de…

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, lemn si pluta in suma de 482,1 milioane de euro, o valoare cu 3,2% mai mica fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de lemn si pluta s-au…

- Romania a importat, in primele 11 luni din 2017, o cantitate de titei de 7,03 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 229.900 tep (3,4%) mai mare fata de cea importata in aceeasi perioada din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de titei…

- Romania a importat, in perioada ianuarie - noiembrie 2017, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 707.900 tone echivalent petrol (tep), cu 18,2% (157.900 tep) mai putin fata de perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Productia…

- Deficitul de cont curent al balantei de plati a ajuns in noiembrie la 5,5 miliarde de euro, consemand un plus de 96% fata de ianuarie – noiembrie 2016 (2,8 miliarde de euro). In structura, balanta bunurilor si balanta veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 2,3 mld. euro,…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut in primele 11 luni din 2017 comparativ cu perioada similara a anului 2016, atat ca serie bruta cu 11,5% cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 12,3%, potrivit datelor Institutului…

- In perioada ianuarie-noiembrie 2017, volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut fata de perioada similara din 2016, ca serie bruta, cu 11,5%, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Ca serie ajustata in functie de numarul…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele 11 luni ale anului trecut, peste 4,29 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 12,3% (469.900 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES…

- România a exportat 8.715 tone de oua în primele noua luni din 2017, în crestere cu 29% fata de de perioada similara din 2016, iar încasarile au urcat cu 53% pâna la 9,555 milioane de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) furnizate…

- Vanzarile de alimente, bauturi și tutun au inregistrat in primele 11 luni ale anului trecut o creștere de 6,1% ca serie bruta, anunța Institutul Național de Statistica. In luna noiembrie, vanzarile s-au majorat cu 9,2% ca serie bruta și cu 9,6% ajustat sezonier fața de luna noiembrie a anului 2016.…

- In perioada 1.I-30.XI 2017, exporturile si importurile au crescut cu 9,5%, respectiv cu 12,3%, comparativ cu perioada 1.I-30.XI 2016, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  In perioada 1.I-30.XI 2017 exporturile FOB au insumat 58146,8 milioane euro, iar importurile…

- In primele 11 luni din 2017 numarul turiștilor care s-au cazat in hotelurile din Romania a depașit 11,2 milioane, cu peste 10% mai mulți fața de perioada similara din 2016 a transmis vineri, Institutul Național de Statistica. Din numarul total de sosiri, turiștilor romani le aparțin 77,0%, in timp ce…

- Romanilor le place sa calatoreasca: in primele 11 luni au plecat in strainatate 18,65 milioane de romani, in creștere cu 24,2% fața de același interval din 2016, in vreme ce numarul turiștilor straini ajunși in Romania s-a situat la 11,77 de milioane, in urcare cu 24,1%, arata datele Institutului Național…

- In primele 9 luni din 2017, deficitul comercial cu produse agroalimentare s-a majorat cu 79,34%, la 757,34 milioane de euro, in timp ce in perioada similara a anului trecut era de circa 422,27 de milioane de euro. Potrivit datelor MADR, in perioada mentionata au fost importate peste 6,57 milioane…

- Exporturile au avansat cu doar 2,7% fata de perioada corespunzatoare din 2016, pana la 4,453 miliarde de euro, in timp ce importurile au totalizat 5,211 miliarde de euro, un plus de 9,5%, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). In primele 9 luni din 2017, deficitul…

- Spania a fost vizitata in primele 11 luni ale acestui an de un numar record de 77,8 milioane de turisti straini, cu 9,1% mai multi decat in perioada similara a lui 2016, si peste recordul istoric de 75,6 milioane de turisti inregistrat pe intreaga perioada a anului trecut, arata datele publicate joi…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele zece luni ale anului in curs, peste 3,879 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 111,4% (458.800 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat in primele zece luni ale anului un deficit de 5,3 miliarde euro, comparativ cu 2,83 miliarde euro in perioada similara a anului trecut, a anuntat joi BNR. Ca structura, balanta bunurilor si balanta veniturilor primare au consemnat deficite…

- Afacerile din industrie au crescut cu aproape 12%, iar comenzile noi din industria preluctaroare au crescut cu peste 12% in primele 10 luni din 2017 comparativ cu perioada similara de anul trecut, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Cifra de afaceri…

- Conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistica (INS), Romania a exportat, in primele opt luni din 2017, lemn și pluta in suma de 394,4 milioane euro, o valoare cu 2,3% mai mica fața de cea din perioada similara a anului trecut. Importurile de lemn și pluta s-au cifrat la 149,5 milioane…

- România ramâne principalul partener comercial al Republicii Moldova, cu un volum al schimburilor de peste un miliard de dolari în primele zece luni ale acestui an. România este si una dintre principalele destinatii ale exporturilor din regiunea separatista transnistreana,…

- Premierul Mihai Tudose sustine, intr-o postare pe pagina sa Facebook, ca "anul 2016 a fost un esec din punct de vedere al proiectelor demarate, ceea ce a dus la cheltuieli publice reduse pentru investitii in primele luni din 2017, dar am reusit sa recuperam acest lucru". Premierul nu a uitat…

- "Inca un mit dispare astazi privind scaderea investitiilor in economie. Potrivit INS, investitiile nete din trimestrul III au fost cu 10,3% mai mari fata de aceeasi perioada a anului 2016. De asemenea, investitiile din primele noua luni ale anului 2017 au fost in crestere cu 3,6% comparativ cu aceeasi…

- Peste 23,5 milioane de innoptari au fost inregistrate in primele 10 luni ale anului in structurile de primire turistica din Romania, in creștere cu 6,1% fața de perioada similara a anului trecut, in timp ce in luna octombrie au fost consemnate 2,078 milioane innoptari, cu 6,8% mai multe decat in…

- Vienna Insurance Group a inregistrat, in primele trei trimestre din acest an, prime brute subscrise in valoare de 373,4 milioane de euro in Romania, in scadere cu 4,7% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. In schimb, profitul inainte de impozitare a crescut, in aceeasi perioada, cu aproape…

- Romania a importat, in primele noua luni ale acestui an, o cantitate de titei de 5,58 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 57.700 tep (1%) mai mica fata de cea importata in aceeasi perioada din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Piata de produse OTC din Romania, ce include medicamentele fara prescriptie medicala, suplimentele alimentare si dispozitivele medicale pentru ingrijire personala, a inregistrat o crestere modesta in trimestrul al treilea fata de T2 2017, conform datelor Cegedim. Segmentul de produse fara prescriptie…

- Deficitul Romaniei in comertul cu produse agroalimentare s-a majorat la 820,9 milioane de euro in primele opt luni din acest an, fiind de peste doua ori mai mare fata de nivelul consemnat in aceeasi perioada din 2016, insa in usoara scadere fata de primul semestru, cand a depasit 1,064 miliarde de euro,…

- Producția de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele noua luni ale anului in curs, peste 3,479 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 14,9% (451.100 tep) mai mare fața de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistica (INS).In…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a KMG International, a inregistrat un profit net consolidat*in valoare de 56milioane USD in primele 9 luni ale anului 2017, aproape triplu comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016. Rezultatul operational consolidat (EBITDA) a consemnat, de asemenea, o crestere…

- Romania a inregistrat in trimestrul al treilea al acestui an cel mai semnificativ avans al Produsului Intern Brut (PIB) dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, de 8,6% comparativ cu perioada similara din 2016. Potrivit datelor preliminare publicate marti de Oficiul European pentru…

- Potrivit datelor de la BNR, investițiile straine directe au crescut cu 1,36% în primele noua luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2016, ajungând la 3,352 miliarde de euro. "Investițiile directe ale nerezidenților în România au însumat…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat in primele noua luni ale anului un deficit de 4,19 miliarde euro, comparativ cu 2,88 miliarde euro in perioada similara a anului trecut, marcand o deteriorare de 45% an la an, potrivit datelor publicate de BNR. La opt luni, deficitul de cont…

- Resursele de energie electrica au scazut cu 2,5%, iar consumul a scazut cu 0,4% in primele 9 luni din acest an fata de perioada similara din 2016, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). In aceasta perioada, resursele de energie electrica au fost de 4.9946,1…

- Cifra de afaceri in comertul auto a crescut cu 11,7% in primele 9 luni din acest an, iar in domeniul serviciilor prestate pentru populatie a crescut cu 14,1%, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). In perioada ianuarie-septembrie 2017, volumul cifrei de…

- Populatia Romaniei a continuat scaderea din cauze demografice, insa declinul s-a atenuat in septembrie, cand s-au pierdut 482 de locuitori, mai putini decat in aceeasi luna a anului trecut, cand cifra a fost de 1147, aceasta situatie fiind generata de o crestere a natalitatii, dublata de o scadere usoara…

- Cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa), in termeni nominali, a crescut cu 10,9% in primele noua luni din 2017 comparativ cu aceeasi perioada de anul trecut, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Cifra de afaceri…

- ING Romania a raportat in primele noua luni o crestere de 22% a veniturilor, la 1,05 miliarde lei, generata in principal de cresterea numarului de clienti si a volumelor de credite oferite prin toate liniile de business, in timp ce profitul net s-a majorat cu 35%, la 391 milioane lei. Dupa…

- MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, a raportat pentru primele noua luni un profit net de 9,56 milioane lei, de 221 ori mai mare comparativ cu peroada similara a anului trecut, cand a inregistrat un rezultat pozitiv de 43.138 lei, potrivit raportului transmis luni Bursei…

- Producția de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele opt luni ale anului in curs, 3,07 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 15,5% (411.900 tep) mai mare fața de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistica (INS) si preluate de Agerpres.…

