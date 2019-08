Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile totale ale gospodariilor din Romania au crescut in primul trimestru al anului cu 17,3% fata de aceeasi perioada a anului anterior, pana la 4.542 lei (960 euro) pe luna, iar cheltuielile s-au majorat cu 15,6%, la 3.834 lei (811 euro), arata datele publicate, miercuri, de Institutul National…

- Cresterea economica de 5% inregistrata de Romania in primul trimestru al acestui an a continuat sa fie sustenabila si sa se bazeze pe productia nationala de bunuri si servicii, a declarat prim-ministrul PSD Viorica Dancila. „Institutul National de Statistica a publicat a doua evaluare care confirma…

- Economia Romaniei a crescut in trimestrul I din 2019 cu cinci procente, fata de perioada similara din 2018, potrivit datelor Institutului Național de Statistica. In aceste conditii Produsul Intern Brut a...

- Institutul National de Statistica (INS) a reconfirmat, luni, cresterea de 5%, serie bruta, a economiei romanesti in primul trimestru al acestui an, fata de aceeasi perioada a anului trecut, dar a revizuit, in jos, datele din seria ajustata sezonier. Guvernul mizează în acest an pe o creştere…

- Romania a importat, in primele trei luni din 2019, o cantitate de titei de 2,035 milioane tone echivalent petrol (tep), o cantitate cu 82.200 tep (3,9%) mai mica fata de cea importata in perioada similara din 2018, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de…

- Lucrarile de constructii au crescut cu 23,4% in martie, pe serie bruta, fata de aceeasi luna a anului anterior, nivel crescut fata de cel din luna precedenta, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).In februarie, volumul lucrarilor de constructii a crescut,…