Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat, in luna octombrie 2018 comparativ cu luna octombrie 2017, un declin de 4,8%, acesta fiind cel mai mare declin, in ritm anual, al lucrarilor de constructii din Uniunea Europeana, arata datele publicate miercuri de Eurostat. Comparativ, în zona…

- "De cand Romania a devenit moderna, dupa revolutia din 48, concomitent si perpetuum cu dezvoltari si ramaneri in urma, am avut aceasta obsesie (a decalajelor care ne despart de economiile din Vest n.r.). Exista si o teorie a economistilor. Aici profesorul Bogdan Murgescu poate sa o infirme. De multe…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2018 au insumat 10 milioane, in crestere cu 5,5% fata de aceeași perioada a anului trecut, potrivit datelor anunțate vineri de Institutul Național de Statistica (INS), scfie Mediafax.Din numarul…

- Un numar de 7,903 milioane turisti straini au vizitat Bulgaria in perioada ianuarie-septembrie 2018, in crestere cu 5,5% comparativ cu perioada similara a anului trecut, a anuntat luni biroul de presa al Ministerului bulgar al Turismului, informeaza agentia de presa Focus preluata de Agerpres. …

- România a fost în septembrie, pentru a opta luna consecutiv, țara cu cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre toate statele membre ale Uniunii Europene.Astfel, România a avut în septembrie, pentru a opta luna consecutiv, cea mai mare rata anuala a inflatiei…

- Romania a avut in septembrie, pentru a opta luna consecutiv, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,7%, similar cu cel inregistrat in august, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Cei mai pregatiti caini in operatiuni de salvare din Europa de Est si-au demonstrat calitatile la Craiova. Au fost testate la probe multiple echipe din Germania, Rusia, Ucraina, Ungaria, Italia, Austria, Bulgaria si Romania.

- Romania pierde mai mult de 10 miliarde de euro anual din cauza deficitului de talente (circa 6% din PIB-ul national), iar Uniunea Europeana pierde, din aceeasi cauza, 324 de miliarde de euro pe an, se arata intr-un studiu dat publicitații de PwC. Companiile antreprenoriale din Europa consideră…